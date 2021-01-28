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職掌華為手機、平板等消費者事業群的余承東，將兼任帶領雲端事業
華為稍早公布新人事命令，證實現任掌理手機、平板、筆電等產品的消費者事業群執行長余承東，未來將同時兼任華為雲端暨人工智慧事業群總裁。而原本擔任華為雲端暨人工智慧事業群總裁的侯金龍，則將轉認為數位能源董事長。
而此次確定由余承東同時帶領消費者事業群，以及雲端相關事業，加上先前增加的智慧汽車解決方案，意味華為日後將使行動運算、車聯網與雲端服務有更縝密結合，藉此讓更多發展資源能無縫統整。
在這樣的人事調整後，更意味余承東在華為內部將扮演更重要角色，同時也掌握更大資源。
同時，華為稍早也再度澄清並未計畫出售手機業務，雖然日前將榮耀品牌從體系拆分獨立，但未來依然會維持華為P系列與Mate系列旗艦手機更新。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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