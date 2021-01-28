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Konami回應近期組織調整情況 強調未退出遊戲市場

聯合新聞網 / 楊又肇

針對日前Konami宣布從今年2月1日起全面解散原本三大製作單位，進而產生可能退出遊戲市場競爭的猜測，Konami在稍早回覆聲明強調主要是因應市場需求所作組織調整，並未結束遊戲相關業務。

不過，若從Konami日前公布消息來看，主要是將原本劃分三大製作單位的組織架構打散，並且整合成單一製作單位，由Konami社長早川英樹擔任最高執行負責人，負責《遊戲王》系列卡牌遊戲的出羽昌司則升任成為専務執行董事，而負責《實況野球》系列的小林康治則升任成為常務執行董事。

因此實際上Konami是將原本三大製作單位解散，並且重組成單一製作單位，藉此讓遊戲製作資源更為集中，同時也能讓遊戲製作更具資源調度彈性。

在過去不少知名製作人相繼離開後，Konami幾乎甚少再推出特別引人關注的遊戲新作，並且持續以既有遊戲資產內容打造手機遊戲，因此令人質疑未來是否仍計畫發展家用主機等平台遊戲內容。

但從近期在Nintendo Switch平台發行的《桃太郎電鐵～昭和平成令和也是基本款！～》熱賣，同時也確定《實況足球》系列將打造次世代主機平台版本等情況顯示，顯示Konami未來仍會在家用主機平台持續打造遊戲內容，預期也會擴展遊戲資產內容應用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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