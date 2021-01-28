Garmin Lily是一款完全針對女性需求打造的智慧錶款

相較過往推出智慧錶款通常鎖定男性用戶族群，或是以運動使用為主，Garmin此次則是針對女性市場使用需求打造全新名為「Lily」的全新智慧錶款。

相較過往針對女性打造的智慧錶款，不外乎是採用較柔和配色，或是將錶身尺寸縮減，Garmin所打造的「Lily」系列智慧錶款，進一步讓錶帶寬幅變得更加纖細，僅提供14mm寬，同時錶帶扣具也更貼近女錶常見設計風格，藉此讓智慧錶款更貼近女性典雅氣息。

而錶面設計也僅採用34mm寬幅，厚度更縮減為10.15mm，比市面常見的智慧錶款都還要輕薄。

在整體外觀方面，「Lily」系列智慧錶款除了更貼近精品錶款設計，同時也區分不同設計款式，但基本上均維持圓形錶面設計，依照版本不同區分金、銀、玫瑰金與灰紫色框體設計，錶帶也有白、黑、粉、紫款式可供搭配。

至於「Lily」系列智慧錶款則是以不同單色螢幕呈現，並且可依照個人需求更換不同錶面設計，手錶本身則為搭載數位錶冠或按鍵設計，主要是透過觸控螢幕喚醒操作。

由於「Lily」系列本身依然屬於智慧錶款，因此同樣具備心率量測、壓力偵測、飲水提醒，以及呼吸頻率與血氧濃度計算，其他功能則包含手機來電連動、即時訊息推播等。，錶身則支援5ATM等級的防水設計，同時因為採用單色螢幕，最長使用時間可達14天左右。

「Lily」系列智慧錶款區分搭載鋁材設計錶身與矽膠錶帶設計，以及不鏽鋼錶身與皮革錶帶設計，前者建議售價為199.99美元，後者建議售價則是249.99美元，兩者預期也會在台灣市場推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》