Qualcomm第四代Snapdragon汽車駕駛座系列平台 採5nm製程

接續先前針對智慧車載打造晶片產品，Qualcomm稍早在線上形式舉辦的活動宣布推出第四代Snapdragon汽車駕駛座系列平台，並且跟進手機使用行動運算平台採用三星5nm EUV製程技術打造。

第四代Snapdragon汽車駕駛座系列平台預計會在今年第二季相相關開發團隊提供測試樣品，同時計畫在2022年開始進入生產，預計將可廣泛應用在更多智慧車載平台。

而第四代Snapdragon汽車駕駛座系列平台設計中，除了沿用第三代版本設計，更導入支援獨立虛擬化的第六代Kryo CPU架構，並且搭配新款Adreno GPU，同時也導入Snapdragon AI Engine設計，配合最多可連接16路攝影機訊號輸出，透過人工智慧技術更有效率處理視覺圖像內容，並且提供駕駛及乘客個人化、車載輔助系統，以及自然語音控制與駕駛行為監控等應用功能。

至於連接部分，則可藉由Wi-Fi 6或藍牙5.2方式連接Android Auto，或是提供熱點等網路訊號連接，並且對應C-V2X連接應用模式。

與先前推出版本相同，第四代Snapdragon汽車駕駛座系列平台設計同樣區分入門平台的Performance (效能級)、支援中階平台的Premiere (旗艦級)，以及支援超級運算平台的Paramount (至尊級)。

在設計應用部分則同樣提供軟體擴充性與使用彈性，並且支援虛擬化技術及容器化軟體環境，同時也支援多個引擎控制器 (ECU)，以及包含儀表板、座艙、擴增實境抬頭顯示器 (AR-HUD)、影音娛樂系統、後座顯示器、替代後視鏡 (電子後視鏡)與車內監視服務。此外也提供影像處理能力，可整合行車紀錄及監視功能。

由於Snapdragon汽車駕駛座系列平台均採相同軟體架構與框架設計，因此能維持相容使用性、降低開發複雜度、縮短商用時間，並且將設計、維修成本降低至最少，同時在不同車輛間提供一致使用者體驗。

軟體方面，第四代Snapdragon汽車駕駛座系列平台可相容Android Auto Embedded、Google Automotive Services (GAS)、Linux、Yocto與汽車級Linux (AGL)，另外也相容阿里巴巴旗下AliOS支援的斑馬車載系統 (Banma webOS)，以及其他藉由AOSP開源形式打造的作業系統，同時也支援Blackberry QNX、QNX OS Safety等車載系統及應用服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》