蘋果開新職缺：徵求工程師 教Siri講台語！

在不久將來，Siri 很可能就會講得一口好台語了！

你有試過問 Siri 會不會說台語嗎？你現在問他，他現在只會回「我講一點點。講得不好啦，真抱歉。」或「台語真的很難，我講得不輪轉啦。」

但在不久將來，Siri 很可能就會講得一口好台語了！蘋果最近開出職缺，日本橫濱開發團隊正在徵「台語」AI / ML 語言工程師！求職條件寫得很清楚，除了懂人工智慧/機器學習以外，還必須會說流利的台語。（但也必須要在全英文環境下工作喔！）

這份工作學歷方面必須具有電腦科學或相關科系的碩士學歷，主要會從語言大數據訓練自然語言處理模型（NLP），所以必須有良好的軟體基礎跟至少精通一種以上的程式語言，而且熟悉機器學習的分類、迴歸或排名問題，以及懂 NLP 的相關技術與知識。

除了工程師以外，還有另一個近似的職缺「International Curation Lead (Taiwanese), Siri Understanding」亦正在徵人。

《本文作者Chris，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》