YouTube推短影音Shorts 每日觀看量達35億次

YouTube平台近日端出短影音服務Shorts與TikTok打對台，平台負責人今天表示，目前在印度推出beta測試版，每日觀看量高達35億次。

法新社報導，YouTube執行長沃潔斯基（SusanWojcicki）在2021年展望信中說明：「Shorts讓世界各地的人們在YouTube上觀看短影音。截至目前，新播放介面上的影片共累計高達35億每日觀看次數，相當驚人！」

她補充道：「我們很期待在今年將Shorts拓展至更多市場。」

谷歌旗下的YouTube去年9月中旬推出Shorts功能，稱短影音是「在15秒內展現自我的全新方法」。

這項新功能會直接融入YouTube既有使用介面，目前只在印度開放測試。

外界認為谷歌之所以端出新影片形式，是打算與TikTok較勁。TikTok備受Z世代喜愛，目前在全球擁有7億名用戶。