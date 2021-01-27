Google板橋新辦公室正式啟用！成為美國境外最大硬體研發基地

2019年3月下旬宣布將於新北市板橋區遠東通訊園區 (Tpark)建立全新辦公室，並且預告將擴大在台團隊人數消息後，Google今日 (1/27)正式宣布位於遠東通訊園區全新辦公室正式啟用，同時也確認將在2023年於園區內新增另一座辦公室。

同時，Google也說明位於遠東通訊園區的新辦公室，同時也是美國加州山景城總部以外首座，並且也是目前最大規模的硬體研發基地，更是結合Google人工智慧、軟硬體技術的全球創新樞紐。

在遠東通訊園區的新辦公室同樣採用多項開放、友善設計，讓員工可以在各個空間進行腦力激盪與協作創新，同時也融合在地化設計，或是自由使用健身房、遊戲室、按摩室或午睡空間，另外也同樣提供多元菜單的餐廳與專業咖啡師駐點服務。

由於疫情影響緣故，Google裝置與服務資深副總裁Rick Osterloh透過線上視訊方式，分享目前硬體項目在台灣地區發展狀況，同時也說明台灣在Google於全球市場發展扮演角色相當重要，因此未來將持續投資台灣在地發展。

而距離2006年至今，更是Google在台投入發展15週年，同時HTC手機研發團隊正式加入Google也屆滿3週年，加上2014年加入的NEST台灣團隊，以及2011年在台成立的Chrome研發中心，台灣目前已經成為Google在亞洲地區最大研發基地。

依照Google說明，目前在台正職員工人數已經累積成長10倍，同時辦公室據點更在台橫跨六個縣市，配合遠東通訊園區的全新辦公室啟用，Google也朝向將現有員工人數擴展兩倍目標前進，預計從今年擴大人才招募，並且提供更多實習機會，更針對女性、弱勢族群提供相關職涯發展資源，另外也準備將培訓與徵才機會延伸至校園與職能領域。

在未來擴大招募人才計畫中，Google將新增製造工程、Google Cloud雲端服務、技術專案管理等實習機會，同時也包含原先招募的軟硬體工程、資料中心、銷售業務與行銷相關實習計畫。

此外，未來也會持續在台提供更多與軟硬體、雲端技術相關的免費線上課程，藉此協助潛在人才獲取實用技能，藉此為未來相關領域做好準備。

目前暫時還未包含Google X等創新研發項目

在進一步說明中，Rick Osterloh表示原本位於台北101的NEST團隊及Chrome技術團隊，在未來都會陸續移轉到遠東通訊園區的新辦公室，另外也會藉由在2023年建立新園區辦公室持續擴展更多硬體發展資源。

不過，未來在台灣硬體研發項目是否也會包含目前隸屬Alphabet的Google X計畫內容，目前暫時還沒有具體規劃，但Rick Osterloh表示未來將會持續與Alphabet維持合作。

未來持續引進更多硬體產品

目前Google已經在台灣市場開放銷售Pixel系列手機、NEXT Home智慧喇叭與Chromecast等硬體產品，Rick Osterloh也表示未來將會持續針對市場需求在台灣推出更多硬體產品。

不過，目前在軟體服務項目是否也會引進諸如Google Fi、Stadia等，暫時還沒有具體計畫。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》