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Postmates被Uber收購後 含執行長在內180名員工都被裁撤

聯合新聞網 / 楊又肇

去年宣布以26.5億美元價格收購餐飲外送服務Postmates後，Uber證實將裁撤Postmates原本180名員工，其中更包含創辦人暨執行長Bastian Lehmann。

如同去年說明，Postmates將會併入Uber EATS服務內，雖然日後仍會維持品牌服務獨立運作，但考量目前Uber持續精簡營運成本的作法，加上與Uber EATS服務合併後，Postmates服務背後將會以Uber EATS服務資源支撐，因此決定裁撤原本多數Postmates主管與員工。

Postmates成立於2011年，總部與Uber一樣位於舊金山市區，同樣提供餐飲外送服務，因此與Uber EATS服務形成直接競爭關係，在2019年獲得2.25億美元融資後，使公司市值成長至24億美元。

收購Postmates之後，Uber EATS將能藉由Postmates服務在洛杉磯、美國西岸南部地區有較多人使用優勢，將此提高旗下餐飲外送服務營收機會，並且與同性質服務DoorDash抗衡。

以目前旗下業務表現來看，Uber EATS服務成為Uber重要營收來源，同時相較線上預約搭乘服務，Uber在餐飲外送服務引起爭議也相對較小，因此成為Uber目前列為重點發展項目之一。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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