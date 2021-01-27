聽新聞
test
0:00 / 0:00
Postmates被Uber收購後 含執行長在內180名員工都被裁撤
去年宣布以26.5億美元價格收購餐飲外送服務Postmates後，Uber證實將裁撤Postmates原本180名員工，其中更包含創辦人暨執行長Bastian Lehmann。
如同去年說明，Postmates將會併入Uber EATS服務內，雖然日後仍會維持品牌服務獨立運作，但考量目前Uber持續精簡營運成本的作法，加上與Uber EATS服務合併後，Postmates服務背後將會以Uber EATS服務資源支撐，因此決定裁撤原本多數Postmates主管與員工。
Postmates成立於2011年，總部與Uber一樣位於舊金山市區，同樣提供餐飲外送服務，因此與Uber EATS服務形成直接競爭關係，在2019年獲得2.25億美元融資後，使公司市值成長至24億美元。
收購Postmates之後，Uber EATS將能藉由Postmates服務在洛杉磯、美國西岸南部地區有較多人使用優勢，將此提高旗下餐飲外送服務營收機會，並且與同性質服務DoorDash抗衡。
以目前旗下業務表現來看，Uber EATS服務成為Uber重要營收來源，同時相較線上預約搭乘服務，Uber在餐飲外送服務引起爭議也相對較小，因此成為Uber目前列為重點發展項目之一。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言