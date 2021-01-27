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原本負責蘋果硬體產品的高層 將轉向全新產品研發

聯合新聞網 / 楊又肇
▲Dan Riccio
▲Dan Riccio

蘋果在稍早公布消息中，證實從2012年開始負責蘋果硬體產品項目的資深副總裁Dan Riccio，將從系有職位調離，並且轉向全新產品項目。

而Dan Riccio負責新產品項目將會直接向執行長Tim Cook匯報，但蘋果方面並未透露新產品項目具體細節。

若從近期市場傳聞來看，傳聞許久的虛擬視覺頭戴裝置，或是可能與現代集團合作的車輛產品顯然有更高可能性，但也不排除未來將負責蘋果全新未曾有任何傳聞的新產品。

在調離硬體產品項目之前，Dan Riccio主要負責iPad系列產品，但過去曾負責第一代iMac、支援5G連網功能的iPhone 12系列，以及換上M1處理器的Mac機種，乃至於去年底正式推出的蘋果全罩式耳機AirPods Max，都是由Dan Riccio帶領打造。

未來負責全新產品項目之後，Dan Riccio的職稱將調整為工程部門副總裁。而原本職務則會轉由現任硬體工程副總裁John Ternus接手，主要曾負責打造第一款AirPods，以及每一款iPad機種，同時也負責打造iPhone 12與iPhone 12 Pro，並且在Mac轉用Apple Silicon處理器擔任重要推手。

▲John Ternus
▲John Ternus

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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