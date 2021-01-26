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與台積電大鬥法？三星傳斥資100億美元 在德州設立3奈米廠
隨著美國和中國科技貿易戰來越激烈，台積電與三星的晶圓代工龍頭之爭也從亞洲直接延燒到美國本土。
根據美媒彭博社報導，三星可能在美國德州奧斯汀直接斥資 100 億美元，設立 3 奈米晶圓廠！
根據相關人士說明，這座 3 奈米晶圓廠有可能最快今年就會動工，明年安裝設備並於 2023 投產，不過投資金額還有可能隨時變動。
這代表德州廠將成為三星首座使用極紫外光 (EUV) 設備的晶片廠。根據日媒日經新聞報導，奧斯汀市政府官目前已經有所動作，正在審查三星新買 440,000 平方公尺的土地用途變更申請。三星奧斯汀廠建置於 1996 年，但主要是從 1997 年起開始代工生產 DRAM，並在 2007 年開始代工 NAND Flash。
隨著美國和中國科技貿易戰來越激烈，台積電與三星的晶圓代工龍頭之爭也從亞洲直接延燒到美國本土。台積電規畫於美國亞利桑那州鳳凰城斥資 35 億美元設置 12 吋晶圓廠，預計 2024 年上半年開始生產 5 奈米製程產品，經濟部投審會也於上個月核准通過，正式放行海外投資。
《本文作者Chris，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》
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