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Xbox會費不漲了！玩家揚言跳槽Playstation 微軟18小時內急滅火
微軟（Microsoft）22日宣布提高其線上遊戲、數位媒體服務平台Xbox Live Gold會員的費用，激起玩家強烈反彈，揚言要轉營陣地到Xbox的競爭對手Playstation，最後Xbox官方在18小時內撤銷會費調漲計畫。
美國媒體《紐約郵報》（New York Post）報導，Xbox Live一個月會費原定從10美元（約合新台幣280元）漲到11美元（約合新台幣310元），而三個月會費則從5美元（約合新台幣140元）漲到30美元（約合新台幣840元）。原本年費60美元（約合新台幣1680元）則變成半年會費。
用戶推測微軟此舉是為了促使用戶註冊每月10美元（約合新台幣280元）的Xbox Game Pass訂閱服務。
Xbox Game用戶抱怨的聲浪一度讓「PlayStation」、「Xbox Live Gold」成為Twitter當天熱搜話題。
報導指出，微軟一天內便在不敵輿論的壓力下終止漲價計畫，並在官網坦承：「我們今天搞砸了，與朋友交流和玩耍才是遊戲的核心，我們未能滿足玩家的期望。」
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