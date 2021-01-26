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華為稱無計劃出售手機業務 陸媒：出售「榮耀」前亦否認傳言

香港01 / 姜庚宇
華為近日否認出售旗下手機業務一事。圖為示意圖。圖／聯合報系資料照片
華為近日否認出售旗下手機業務一事。圖為示意圖。圖／聯合報系資料照片

大陸網絡近日傳出，華為考慮出售手機業務。對此，華為今日（25日）回應稱，公司完全沒有出售手機業務的計劃，未來將堅持打造全球領先的高端智能手機品牌，努力為消費者提供卓越的產品體驗和服務。

不過，陸媒《21世紀財經報道》在最新一篇報道中提及，華為此前也曾否認出售榮耀手機業務的傳聞，但沒過多久傳言就遭證實。惟截至晚間9時40分，該篇報道已被刪除。

《21世紀財經報道》此前報道稱，華為正在探討出售旗下位於上海，負責高端系列Mate和P的研發部門。除了手機，平板電腦等其他產品或一同出售，只留海思半導體公司和基站業務。另據《第一財經》報道稱，華為正就出售Mate和P事項，與上海政府支持的企業牽頭的財團進行談判，談判已持續數月，該談判由晶片供應不足引發。

《21世紀經濟報道》下午5時許發布最新報道稱，華為就事件給出回應：「華為完全沒有出售手機業務的計劃。華為將堅持打造全球領先的高端智能手機品牌，努力為消費者提供卓越的產品體驗和服務。」

不過，就華為否認出售手機業務一事，上述報道認為，在出售榮耀前，華為也曾否認相關傳聞，但最後傳言仍遭證實。惟截至晚間9時40分，該篇報道已被刪除。

華為去年11月將榮耀完全剝離出售給有深圳國資委背景的深圳市智信新資訊技術。華為總裁任正非後來表示，出售榮耀是為擺脫美國制裁。榮耀脫離華為後，近日已獲高通（Qualcomm）等美國廠商恢復供貨。

市場研究機構TrendForce基於現況預估，華為2021年全年生產表現受禁令與新榮耀拆分事件影響，排名跌落至第7名，全球前6席次依序為三星、蘋果、小米、OPPO、Vivo以及Transsion，上述六者將涵蓋全球近8成市佔，但疫情與國際局勢的不確定性，加上晶圓代工產能緊缺，智能手機產業未來走向仍存變數。

延伸閱讀：

華為創始人任正非：美國仍是世界科技燈塔　不贊成片面提自主創新

中國智庫建議中美互相放寬市場限制：中國開放Google　美解禁華為

文章授權轉載自《香港01》

華為

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