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Google捐助1.5億美元 助更多人順利接種新冠疫苗

聯合新聞網 / 楊又肇

Google稍早宣布以1.5億美元資金協助推廣新型冠狀病毒疫苗接種資訊，同時也將透過Google Search與Google Maps服務讓更多人知曉哪些地方能接種疫苗，並且開放Google所屬建築空間作為接種疫苗使用地點。

依照Google執行長Sundar Pichai說明，在此次提撥1.5億美元資金中，將向美國疾病控制中心基金會、世界衛生組織，以及其他非營利組織提供價值約1億美元的廣告版面捐贈，同時計畫以5000萬美元資金協助公共衛生機構單位向偏遠地區社區提供疫苗接種資訊。

Sundar Pichai表示，Google的立場希望能讓所有人都能公平獲得疫苗接種機會，因此希望平衡城市與鄉村地區對於疫苗資訊取得落差情況，並且避免特定膚色人種在資訊接受遭到排擠。

因此，目前Google開始在旗下Google Search與Google Maps服務加入疫苗接種相關資訊，使用者可以透過Google服務快速了解疫苗接種相關資訊，並且更容易找到鄰近提供疫苗接種地點。

目前Google已經開始在亞利桑那州、路易斯安那州、密西西比州與德州地區提供疫苗接種相關資訊，接下來也會在更多地方提供相關資訊內容，另外也會在搜尋結果中標示接種疫苗相關提醒，例如是否需要事先預約，或是僅現特定人員申請等。

此外，Google也計畫開放本身辦公大樓、停車場等空間，讓更多提供疫苗接種單位使用，藉此讓更多人能順利接種疫苗，同時也將與One Medical等公共衛生機構合作，預計在洛杉磯、舊金山灣區、科克蘭、華盛頓與紐約地區提供疫苗接種資源，同時也將與Vaccine Finder、各地藥局、政府機構等單位合作，藉此讓更多人能順利接種疫苗。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

疫苗 舊金山 Google

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