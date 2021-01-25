搭乘SpaceX獵鷹九號 台灣立方衛星「飛鼠」和「玉山」發射升空！

本次台灣自研立方衛星作為 SpaceX 獵鷹九號的乘客，原訂在上週於美國卡納維爾角基地升空，然而因為天候因素多次延期，在昨晚發射升空預計在今上午與衛星進行首次通聯。

台灣自製立方衛星「飛鼠」和「玉山」搭乘的 SpaceX 火箭航次「Transporter-1」已經在台灣時間 1 月 24 日晚間 23:00 順利升空！預計 25 日 10 時與衛星進行首次通聯。

SpaceX 讓小型衛星「共乘」的太空計畫

本次台灣自製立方衛星作為 SpaceX 獵鷹九號的乘客，原訂在上週於美國卡納維爾角基地升空，然而因為天候因素多次延期，延期至週六卻又在最後幾分鐘才通知延期。

根據外媒報導，Transporter-1 任務是 SpaceX 的 「SmallSat Rideshare 計劃」類似於共乘 Uber 的概念，讓小型衛星也能以相對較便宜的成本進入太空服務，不必高價購買整個火箭。

本次 SmallSat Rideshare 計劃共有 143 顆有效載荷升空。Photo Credit：SpcaeX

SpaceX 於當地時間週日早上終於在佛羅里達發射這批共 143 顆有效載荷的火箭，打破了單次發射進入太空的大多數衛星的記錄。

搭乘獵鷹九號升空 台灣自研立方衛星是什麼？

國家太空中心執行「臺灣新興太空產業領航計畫-微衛星發展」其中包含立方衛星(CubeSat)子計畫。此立方衛星計畫的目的是培養新一代太空技術人才，並產出立方衛星商用產品。計畫自 2017 年開始發展圓形軌道三枚立方衛星，軌道高度在 450 到 600 公里間。

而這三個立方衛星皆由國內大學及本土公司承做，分別為飛鼠衛星、玉山衛星以及堅果衛星，前兩者搭乘SpaceX 火箭航次「Transporter-1」在台灣時間 1 月 24 日晚間 23:00 已發射，而堅果則預計到年中才會發射。

根據太空中心介紹，飛鼠衛星由國立中央大學研製，使用的科學酬載是自製的電離層探測儀(CIP)，是福衛五號先進電離層探測儀 AIP 的縮小版。此探測儀能現場量測繞地軌道上電離層的電漿特性，包括溫度、化學反應、電動力學等，偵測出電漿不規則體，以研究它對衛星和地面無線電通訊的干擾。

飛鼠衛星 Photo Credit：國家太空中心

玉山衛星由騰暉等公司研製，酬載是自動識別系統（AIS）和自動封包回報系統（APRS）接收器。衛星上 AIS 接收器可以接收衛星下方船隻發出的 AIS 訊息，儲存船隻的航行軌跡和附帶訊息到衛星上。經過地面站後，衛星經由 UHF 無線頻率將 AIS 訊息下傳。可追蹤全球的船隻航行軌跡，有助船隻航行安全。而衛星上 APRS 接收器可以接收車輛上 APRS 發射器發出的訊息，做交通監控；也可以接收地面裝置發出的 APRS 訊息，做大範圍環境監測。

玉山衛星 Photo Credit：國家太空中心

雖然一再延期，但本次 Transporter-1 任務於 SpaceX 將 60 顆 Starlink 衛星發射到太空之後才四天時間就馬上跟上腳步。根據哈佛天文學家喬納森·麥克道威爾（Jonathan McDowell）統整的數據，過去 16 天，SpaceX 發射的衛星數量超過 2013 年之前所有年度全年發射的衛星數量，隨著 SpaceX，與 OneWeb 相競拓展低地球軌道全球超高速網際網路，今年想必對太空界來說將是非常熱絡的一年！

《本文作者 Anny，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》