快訊

去過桃園這些地方注意！ 案889、890足跡公布

搭乘SpaceX獵鷹九號 台灣立方衛星「飛鼠」和「玉山」發射升空！

聯合新聞網 / INSIDE

本次台灣自研立方衛星作為 SpaceX 獵鷹九號的乘客，原訂在上週於美國卡納維爾角基地升空，然而因為天候因素多次延期，在昨晚發射升空預計在今上午與衛星進行首次通聯。

台灣自製立方衛星「飛鼠」和「玉山」搭乘的 SpaceX 火箭航次「Transporter-1」已經在台灣時間 1 月 24 日晚間 23:00 順利升空！預計 25 日 10 時與衛星進行首次通聯。

SpaceX 讓小型衛星「共乘」的太空計畫

本次台灣自製立方衛星作為 SpaceX 獵鷹九號的乘客，原訂在上週於美國卡納維爾角基地升空，然而因為天候因素多次延期，延期至週六卻又在最後幾分鐘才通知延期。

根據外媒報導，Transporter-1 任務是 SpaceX 的 「SmallSat Rideshare 計劃」類似於共乘 Uber 的概念，讓小型衛星也能以相對較便宜的成本進入太空服務，不必高價購買整個火箭。

本次 SmallSat Rideshare 計劃共有 143 顆有效載荷升空。Photo Credit：SpcaeX
本次 SmallSat Rideshare 計劃共有 143 顆有效載荷升空。Photo Credit：SpcaeX

SpaceX 於當地時間週日早上終於在佛羅里達發射這批共 143 顆有效載荷的火箭，打破了單次發射進入太空的大多數衛星的記錄。

搭乘獵鷹九號升空 台灣自研立方衛星是什麼？

國家太空中心執行「臺灣新興太空產業領航計畫-微衛星發展」其中包含立方衛星(CubeSat)子計畫。此立方衛星計畫的目的是培養新一代太空技術人才，並產出立方衛星商用產品。計畫自 2017 年開始發展圓形軌道三枚立方衛星，軌道高度在 450 到 600 公里間。

而這三個立方衛星皆由國內大學及本土公司承做，分別為飛鼠衛星、玉山衛星以及堅果衛星，前兩者搭乘SpaceX 火箭航次「Transporter-1」在台灣時間 1 月 24 日晚間 23:00 已發射，而堅果則預計到年中才會發射。

根據太空中心介紹，飛鼠衛星由國立中央大學研製，使用的科學酬載是自製的電離層探測儀(CIP)，是福衛五號先進電離層探測儀 AIP 的縮小版。此探測儀能現場量測繞地軌道上電離層的電漿特性，包括溫度、化學反應、電動力學等，偵測出電漿不規則體，以研究它對衛星和地面無線電通訊的干擾。

飛鼠衛星 Photo Credit：國家太空中心
飛鼠衛星 Photo Credit：國家太空中心

玉山衛星由騰暉等公司研製，酬載是自動識別系統（AIS）和自動封包回報系統（APRS）接收器。衛星上 AIS 接收器可以接收衛星下方船隻發出的 AIS 訊息，儲存船隻的航行軌跡和附帶訊息到衛星上。經過地面站後，衛星經由 UHF 無線頻率將 AIS 訊息下傳。可追蹤全球的船隻航行軌跡，有助船隻航行安全。而衛星上 APRS 接收器可以接收車輛上 APRS 發射器發出的訊息，做交通監控；也可以接收地面裝置發出的 APRS 訊息，做大範圍環境監測。

玉山衛星 Photo Credit：國家太空中心
玉山衛星 Photo Credit：國家太空中心

雖然一再延期，但本次 Transporter-1 任務於 SpaceX 將 60 顆 Starlink 衛星發射到太空之後才四天時間就馬上跟上腳步。根據哈佛天文學家喬納森·麥克道威爾（Jonathan McDowell）統整的數據，過去 16 天，SpaceX 發射的衛星數量超過 2013 年之前所有年度全年發射的衛星數量，隨著 SpaceX，與 OneWeb 相競拓展低地球軌道全球超高速網際網路，今年想必對太空界來說將是非常熱絡的一年！

《本文作者 Anny，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

SpaceX 太空 火箭 玉山 中央大學

延伸閱讀

影／我國2顆國產衛星發射升空 25日上午傳訊號回地面

拜登剛上台...中國東海、南海大練兵 衛星確認美航母進南海

火箭還在安全檢查！ 我國2立方衛星延後至今晚發射

台灣自製衛星延後發射 太空中心：火箭安全檢查

相關新聞

搭乘SpaceX獵鷹九號 台灣立方衛星「飛鼠」和「玉山」發射升空！

台灣自製立方衛星「飛鼠」和「玉山」搭乘的 SpaceX 火箭航次「Transporter-1」已經在台灣時間 1 月 24 日晚間 23:00 順利升空！預計 25 日 10 時與衛星進行首次通聯。

Raspberry Pi Pico是一款 只對應Python軟體設計的超小型開發板

Raspberry Pi稍早宣布推出售價僅為4美元的開發板Raspberry Pi Pico，其中採用Raspberry Pi藉由Arm Cortex-M0雙核心架構打造的RP2024處理器。

韓媒：蘋果尋求在南韓 成立開發者學院

蘋果（Apple）環境、政策與社會倡議副總裁傑克森（Lisa Jackson）接受南韓每日經濟新聞專訪時表示，蘋果尋求在...

用戶回報遭強制登出 臉書：儘快恢復中

社群平台臉書（Facebook）今天傳出許多用戶遭強制登出，上午10時30分起有陸續回報，臉書回應，已發現部分用戶遇到需...

臉書又傳當機？無故帳號「被登出」 網友狂+1：系統又掛了

臉書又傳當機！今（23）日一名女網友在臉書《 爆廢1公社 》中PO文表示，就在稍早中午時段，用iOS系統登入手機版臉書，就會出現「連線階段已過期」的狀況，帳號疑似被「自動登出」，PO文一出後，立刻引來網友瘋狂留言，紛紛回應也遇到相同狀況。

越南最大私人企業Vingroup 傳有意收購LG在北美手機業務

在傳出準備調整手機業務發展，並且可能做出退出手機市場競爭、轉售，或是縮減手機業務規模消息後，市場傳出越南大型私人企業Vingroup有意收購LG在北美手機業務。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。