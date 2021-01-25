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Raspberry Pi Pico是一款 只對應Python軟體設計的超小型開發板

聯合新聞網 / 楊又肇

Raspberry Pi稍早宣布推出售價僅為4美元的開發板Raspberry Pi Pico，其中採用Raspberry Pi藉由Arm Cortex-M0雙核心架構打造的RP2024處理器。

Raspberry Pi Pico主要作為嵌入式裝置、微型控制設備開發使用，本身主要以Micro Python軟體環境運作，無法用於Linux或Android作業系統，應用軟體則可相容C或C+語言打造內容，本身則搭載264KB容量的靜態隨機存取記憶體，以及2MB儲存容量，透過2組或3組三號電池即可驅動。

至於開發板實際尺寸僅為51.3 x 21 x 3.9mm，因此相當適合用於各類嵌入式裝置、微型控制設備，或是小型物聯網裝置設計，本身也具備4組30 Pin針腳設計的GPIO通用連接埠，另外也具備2組UART腳位設計，以及2組I2S控制器與2組SPI控制器與16組PWM時脈週期模組通道，另外也支援8組Raspberry Pi可程式化輸入、輸出通道，並且搭載一組USB 1.1控制晶片。

目前Raspberry Pi Pico將透過Adafruit、Arduino、Pimoroni與Sparkfun等通路銷售，同時建議售價僅4美元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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