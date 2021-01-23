用戶回報遭強制登出 臉書：儘快恢復中

社群平台臉書（Facebook）今天傳出許多用戶遭強制登出，上午10時30分起有陸續回報，臉書回應，已發現部分用戶遇到需要重新登入的問題，正設法儘快恢復。

社群平台臉書（Facebook）上午傳出故障，有網友反映，用手機瀏覽臉書時，被強制登出頁面，並出現「連線階段已過期，請再次登入」的通知。

許多網友回應也遇到一樣狀況，還以為被盜帳號，也有網友實測只要再登入一次，就可以繼續使用。

根據追蹤網路連線狀態的獨立網站DownDetector顯示，今天上午約10時30分起至下午2時左右，有大量臉書用戶回報問題，其中「無法登入」占85%。

國外則有多名網友指出，被臉書強制登出後，不被允許登入，正在嘗試重設號碼或電子郵件，更擔心帳戶遭到刪除。

對此，臉書回應指出，「發現部分用戶遇到需要重新登入Facebook的問題，正設法儘快恢復。」