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臉書又傳當機？無故帳號「被登出」 網友狂+1：系統又掛了

聯合新聞網 / 綜合報導
稍早中午時段，用iOS系統登入手機版臉書，就會出現「連線階段已過期」的狀況，帳號疑似被自動登出。圖／聯合報系資料照
稍早中午時段，用iOS系統登入手機版臉書，就會出現「連線階段已過期」的狀況，帳號疑似被自動登出。圖／聯合報系資料照

臉書又傳當機！今（23）日一名女網友在臉書《 爆廢1公社 》中PO文表示，就在稍早中午時段，用iOS系統登入手機版臉書，就會出現「連線階段已過期」的狀況，帳號疑似被「自動登出」，PO文一出後，立刻引來網友瘋狂留言，紛紛回應也遇到相同狀況。

許多網友提到，「+1我的也有被登出」、「到現在都還在登出狀態」、「我的也是，是不是系統又掛了」、「無緣無故被說連線過期」、「剛睡醒帳號被登出，以為帳號被盜了」、「好像只有iPhone會這樣，安卓的手機沒問題」、「但按確認又會自己登入」。

經過實測，稍早用iOS系統登入手機版臉書的確出現「連線階段已過期，請再次登入」的畫面，不過按「確認」後，跳回大頭貼就會自動重新登入，並可正常使用。而根據《 ETtoday新聞雲 》報導，安卓手機方面則未出現「被登出」的狀況，使用情形正常。但目前臉書尚未對此狀況做出相關回應。

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