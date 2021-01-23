這個原因 讓從Alphabet獨立的熱氣球連網服務Loon結束營運

雖然熱氣球連網服務公司Loon從母公司Alphabet獨立後，接連在肯亞等地區提供連網服務，並且透過熱氣球長時間滯空飛行方式向下佈署無線連網熱點資源，但由於始終無法找到合適可持續獲利模式，因此將面臨關閉命運。

Loon最早是在2013年6月以Project Loon名稱成立，主要是透過大型熱氣球滯空向下傳遞無線網路連接訊號，並且配合人工智慧技術確保各個熱氣球能以最佳距離間隔飛行，藉此讓向下傳遞的無線網路訊號覆蓋範圍最大化。

而在2018年正式從Alphabet「畢業」，並且獨立成為營運成自行負責的公司，Loon也持續在肯亞、亞馬遜等地區提供無線網路連接資源，並且與Softbank等業者合作成立HAPS聯盟計畫，透過熱氣球或無人飛機方式解決部分山區、偏遠地帶難以建置網路資源問題，進而讓更多地方的人可以藉由網路促進在地發展成長。

依照Loon執行長Alastair Westgarth說明，即便過去以來累積不少願意加入合作的業者夥伴，但由於難以找到適合將熱氣球業務營運成本壓低，並且讓此項業務可持續發展，因此必須無奈結束Loon相關業務。

對於Loon項目因成本考量決定關閉，Alphabet創新實驗室X負責人Astro Teller則認為將不會影響原本希望透過網路方式連接下一個10億用戶目標，同時也認為Loon過去發展將帶動更多技術成長。

除了關閉Loon，Google過去針對東南亞地區藉由公車站、火車站等大眾運輸站點推行的Google Station連網服務，後續也是基於成本等考量而終止營運。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》