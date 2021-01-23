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人工智慧輔助 富士通研究所打造口罩下人臉身分識別系統

聯合新聞網 / 楊又肇

富士通研究所稍早展示旗下藉由人工智慧技術輔助的臉部識別系統，即便人在口罩配戴情況下，依然可對應精準度高達99%的辨識效果。

在此之前，其實NEC也曾提出類似識別系統，主要是在既有登錄人臉資訊情況下，透過人工智慧技術判斷加上口罩時的面容狀態，並且配合露出於口罩範圍外的臉部特徵進行識別，藉此判斷配戴口罩時的人臉是否與既有登錄資訊相符。

而富士通研究所採用技術，其實也是基於相同原理，透過人工智慧技術模擬加上配戴口罩時的人臉外貌，進而判斷是否為預先登錄人臉資訊的本人，同時標榜識別正確率高達99%。

但為了避免人臉識別可能仍有誤差產生，因此富士通研究所也在此項識別系統額外加上手掌靜脈辨識，藉此讓識別率可進一步提升，透過雙重驗證方式提高識別正確率之餘，同時在單一識別系統出現異常、故障時，依然可以透過另一個識別系統辨識身分。

這樣的應用，預期將會落實在公司行號等的進出管制處，或是其他需要透過臉部識別驗證身分的使用場景，同時因為可避免物體表面接觸，因此也能在目前新型冠狀病毒疫情影響下減少間接感染情況。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

口罩 疫情 新型冠狀病毒

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