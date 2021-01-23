Core i7處理器之父Glenn Hinton將回歸Intel 預計帶領推動更高效能

確認將由過去首任技術長，並且曾擔任VMware執行長的Pat Gelsinger回鍋領軍之餘，Intel也將再次迎接過去催生Nehalem架構、被譽為Core i7處理器之父的Glenn Hinton。

Glenn Hinton過去在Intel任職近35年，目前雖然已經退休3年時間，但在Pat Gelsinger確定回到Intel接手執行長之後，則是在個人Linkedin頁面透露準備重返Intel接手高效能CPU設計業務。

雖然3年前選擇從Intel退休，但Glenn Hinton始終維持個人為Intel處理器產品資深推廣者身分，同時過去帶領開發代號Nehalem的CPU架構設計，藉由催生Intel第一代Core處理器，並且奠定Core i7高階處理器效能代表地位，藉此扭轉Intel在Pentium 4效能挫敗局面。

而在Nehalem架構設計之下，Intel後期打造的處理器依然可窺見相似架構設計，顯見Glenn Hinton當初設計架構所帶動影響。因此，當Glenn Hinton再次重返Intel，並且帶領開發全新效能處理器產品，或許將使Intel處理器產品注入全新動能。

不過，目前還無法確認Glenn Hinton日後重新加入Intel時，將會主力負責哪些項目，預期會等Pat Gelsinger正式上任成為Intel新執行長時公布。

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