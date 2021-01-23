越南最大私人企業Vingroup 傳有意收購LG在北美手機業務

在傳出準備調整手機業務發展，並且可能做出退出手機市場競爭、轉售，或是縮減手機業務規模消息後，市場傳出越南大型私人企業Vingroup有意收購LG在北美手機業務。

依照Businesskorea新聞報導指稱，在越南上市公司總市值約佔14%比例的Vingroup，有意收購LG北美手機業務，藉此作為進軍美國手機市場的跳板。

Vingroup是越南最大規模私人企業，營業項目從飯店、旅遊涵蓋至房地產範圍，在2020年底的市值約為165億美元。而Vingroup在2018年進入手機市場發展，並且以ODM廠商身分協助製造手機，在河內更擁有一座年產能可達1.25億支手機的工廠產線，甚至在越南成為僅次於三星及OPPO的第三大手機製造商。

藉由收購LG北美手機業務，Vingroup或許將透過使用LG品牌，藉此在美國市場推行手機產品，藉此提升本身手機產品在全球市場銷量，甚至未來更有可能累積使用需求，進而主打自有品牌VinSmart手機產品。

在此之前，Vingroup已經與Qualcomm合作，藉由Snapdragon 765處理器打造VinSmart品牌首款5G連網機種─Vsmart Aris 5G，加上本身ODM設計能力，在手機市場發展顯然並沒有太大問題。

雖然LG手機業務在全球市場並未有足夠表現，但是在北美市場依然有不錯銷售表現，尤其去年在北美市場銷售佔比甚至高達12.9%，因此取得LG北美手機業務，對於Vingroup而言將能帶來更大效益。

不過，目前LG尚未公布未來手機業務發展將會如何調整，同時也不確定是否如市場傳聞將高階旗艦手機產品保留，入門與中階手機產品則會轉由他人貼牌製作。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》