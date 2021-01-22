NVIDIA考慮重啟「挖礦」產線 生產挖礦專用顯卡

據TomsHardware的報導，Nvidia首席財務長 Colette Kress 表示，Nvidia正在考慮開始生產沒有顯示輸出的加密礦機專用安培顯卡，但首先，他們需要瞭解最新的圖形處理器是否能提供足夠的採礦需求。

「如果採礦的需求開始加大，或是我們看到一個相當的數量，我們不排除利用這個機會重啟CMP（挖礦專用GPU）產品線，以解決市場上持續的挖礦需求。」他在第19屆摩根大通技術/汽車論壇會議上表示。

幾個月來，隨著人們花更多的時間在家裡玩最新的遊戲，對遊戲顯卡、高性能處理器和遊戲機的需求已經超過了生產端能夠提供的供給。但是最近加密貨幣的估值暴漲，也重新讓那些急於購買顯卡的礦工進一步增加了對GPU的需求，同時也讓遊戲顯卡的供給更加的緊繃。

但是，目前 Nvidia還很難瞭解加密礦工的需求影響其目前的銷售兩者之間的關係。

「我們不知道目前市場上對於GeForce RTX 30系列需求中，有多少來自挖礦。」Kress表示，「所以，我們還不能確認它是否為我們今天業務的重要組成部分。而現在很明顯的是遊戲需求非常強勁，我們認為這比我們目前的供應量更大。」

由於最近幾個月對Nvidia產品的需求普遍較高，因此Nvidia不容易理解加密貨幣對這種需求的影響有多大。對於Nvidia來說，清楚地瞭解加密礦工需要多少GPU是有幫助的，由於礦工只需要GPU的計算能力，他們不需要顯示輸出，也不在乎他們使用的GPU是否帶有禁用的紋理貼圖單元或缺乏視訊處理能力。

但在提供這種晶片之前，Nvidia需要弄清楚他們試圖解決的市場到底有多大。

新聞來源：tomshardware

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》