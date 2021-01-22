川普財務清單曝光：庫克曾送他第一台2019年最陽春版Mac Pro

川普收到的就是德克薩斯州奧斯汀 Flex 工廠製造的第一台 Mac Pro，價值為 5,999 美元。估計這台 Mac Pro 是最基本款，不包含 Pro Display XDR 顯示器和價格不菲的 Mac Pro 螢幕支架。

本周三美國前總統川普的財務清單遭揭露（Donald Trump），眼尖的外媒記者發現在禮物清單裡，出現蘋果執行長提姆·庫克（Tim Cook）送給川普第一台在德克薩斯州奧斯汀工廠製造的 2019 年款 Mac Pro！

Check out the gifts that people –– including the CEOs of @Boeing, @Ford and @Apple –– gave Trump. (from his final financial disclosure report, released today) https://t.co/nJYwiIxvAB pic.twitter.com/WiZP5HZ3EJ — David Enrich (@davidenrich) January 21, 2021

回顧 2019 年貿易戰，庫克如何投其所好？

最新一代 Mac Pro 於 2019 年 WWDC 上發表，起價為 5,999 美元，搭載包括八核 Intel Xeon 處理器、32GB RAM，AMD Radeon Pro 580X 顯示卡和 256GB SSD，是蘋果唯一在美製造產品。蘋果宣稱新款 Mac Pro 採美國製零件價格是舊款 2.5 倍以上。

在貿易戰如火如荼的 2019 年中，蘋果因 Mac Pro 生產關鍵零件關稅徵收問題持續和美國政府溝通，蘋果一直強調產品主要在美國設計，會持續國內投資並創造就業機會。隨後還邀請川普造訪蘋果德州廠，盡量避免後續更多電子產品關稅導致成本增加。

但後來 Mac Pro 在德克薩斯州奧斯汀工廠其實是一家名為 Flex 的承包商，從 2013 年就開始組裝 Mac Pro ，並非真正呼應川普所說的「把製造業帶回美國。」

即便如此庫克仍想盡辦法懂得投其所好跟川普拉近關係，向川普當時的口號「在美國製造不用關稅」靠攏，盡可能規避關稅。

視察德州致贈？ 川普收到 Mac Pro 不含顯示器與支架

根據本週揭露資料顯示，川普收到的就是德克薩斯州奧斯汀 Flex 工廠製造的第一台 Mac Pro，價值為 5,999 美元。估計這台 Mac Pro 是最基本款，不包含 Pro Display XDR 顯示器和價格不菲的 Mac Pro 螢幕支架。

檔案沒有顯示詳細的致贈日期，不過在 2019 年11 月時，川普在其女兒伊凡卡·川普（Ivanka Trump）和財政部長史蒂夫·姆努欽（Steve Mnuchin）的陪同下，與庫克一同視察德州 Mac Pro 工廠，推測時間點可能相當接近。

根據美國《憲法》規定，美國政府不得未經國會同意接，受國外元首致贈的個人禮物。而國會允許聯邦政府保留從外國政府，接收不超過美國總務管理局（GSA）規定金額的禮品。超過金額將被視為外國官方送給美國人的禮物，接受者必須自己掏錢，以公平的市價從 GSA 購買禮物，白宮禮品部注意到總統和第一夫人都傾向不保留外國官方致贈的禮品。

除上述之外，任何非外國政府官員提供的禮物，均被視為來自國內禮品，不論是總統和第一夫人都可以自由處置，如果他們想保留，也不用從政府當局回購。不過，至於後來川普如何處置他這台極具紀念價值的 Mac Pro 就不得而知了。

《本文作者 Anny，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》