Intel新任執行長證實 2023年量產7nm製程處理器

在稍早對外公布2020財年第四季財報，以及2020財年全年財報結果中，即將成為Intel新任執行長的Pat Gelsinger在相關說明裡表示，Intel應用旗下7nm製程技術的主要處理器產品預計會在2023年生產，同時也透露接下來特定產品將會擴大委外代工，而具體細節將會在後續公布。

不過，Pat Gelsinger並未說明屆時預計擴大委外代工項目細節，而先前已經有消息指稱Intel將把Atom與Xeon系列處理器轉由台積電代工生產，甚至也可能將部分訂單轉由三星製作，主要的Core系列處理器仍會以自身製程技術打造。

之所以決定將部分產品轉由外部代工，Intel表示基於現行處理器產品線已經廣泛延伸，因此預期透過委外代工方式減緩本身產能，並且能有更充裕資源用於製程技術推進。

目前包含AMD、Qualcomm、蘋果等處理器已經開始藉由台積電技術推進至5nm製程，而三星目前也已經將旗下製程技術推進至5nm製程，即便Intel順利在2023年進入7nm製程技術量產，似乎仍難以縮短處理器在製程技術上所產生效能差距。

PC銷售成長，帶動客戶運算事業群營收增加

在2020財年第四季財報表現中，營收達200億美元，淨利為59億美元，而在2020財年全年營收部分則達779億美元，淨利則達209億美元，至於全年投入研發經費則達197億美元，與2019財年持平。

另外，在各個事業群的營收表現部分，客戶運算事業群在2020財年第四季營收達109億美元，2020財年全年營收則達401億美元，主因在於新款處理器與全新顯示設計加持，同時有更多採親民價位設計的PC產品陸續進入市場，使得客戶運算事業群營收表現比去年同期有8%成長表現，同時也比原本預期更高。

但在資料運算相關事業群方面，資料中心事業群在第四季營收達61億美元，全年營收達261億美元，非揮發性記憶體事業群在第四季營收達12億美元，全年營收達54億美元，可程式解決方案事業群在第四季營收達4.22億美元，全年營收達19億美元。

而在物聯網事業群營收表現，則在第四季營收達7.77億美元，全年營收達30億美元，至於Mobileye於第四季營收達3.33億美元，全年營收達9.67億美元。

同時，Intel也回顧2020財年第四季發展重點，其中包含開始生產以10nm製程製作的第三代Xeon可擴展處理器，以及推出代號Tiger Lake的第11代Core系列處理器，並且公布代號Rocket Lake的第11代Core S系列桌機處理器，另外也推出以Xe架構打造的Iris Xe MAX顯示設計。

在雲端應用發展方面，則是藉由Habana Gaudi AI處理器打進AWS EC2伺服器應用市場，另外也持續擴展oneAPI設計應用，並且擴大網路架構解決方案應用發展，同時也宣布推出新款Optane SSD，以及代號Crow Pass的Optane持續性記憶體產品。

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