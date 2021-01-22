Opera收購遊戲設計平台 GameMaker背後英國公司YoYo Games

先前針對網頁遊戲需求，打造可讓使用者自行調整CPU、記憶體等硬體資源分配比例的瀏覽器Opera GX之後，Opera近期更宣布收購過去打造遊戲設計平台GameMaker: Studio的英國公司YoYo Games，並且成立Opera Gaming，預期藉此進軍含金量依然龐大的遊戲市場。

未來YoYo Games相關資源將會與Opera GX產品整合，相關技術也會進行合併，並且透過全新成立的Opera Gaming業務部門繼續發展。

目前暫時還無法確認Opera Gaming日後發展方向，但沒意外將會在遊戲市場深入發展，或許有可能藉由Opera本身瀏覽器技術強項，讓Opera GX可以更完整相容網頁遊戲內容，甚至接下來預期蓬勃發展的串流遊戲服務。

另一方面，透過YoYo Games過去在GameMaker: Studio平台發展累積技術，或許也可能透過平台技術授權使用模式，讓更多獨立開發者可以藉此資源創作。

轉由Opera收購後，未來YoYo Games依然會維持在蘇格蘭第四大城市，同時也被稱為設計之都的丹地 (Dundee)運作，並且維持由原本總經理Stuart Poole及技術總監Russell Kay繼續帶領團隊。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》