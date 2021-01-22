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美國FCC計畫以12GHz頻段作為未來5G網路擴展資源 但可能遭到反對

聯合新聞網 / 楊又肇

美國聯邦通訊委員會 (FCC)考慮將以12GHz頻段滿足未來美國境內5G網路連接資源擴展需求，但可能將面臨SpaceX與OneWeb等衛星通訊服務業者反對。

依照美國聯邦通訊委員會說明，目前12GHz頻段主要開放衛星通訊服務使用，但目前希望透過頻段共用、分配使用權等方式，在維持目前以衛星通訊服務使用為主的基礎下，讓12GH頻段可作為未來5G網路延伸可使用連接資源。

按照目前5G網路架構發展，未來將會整合更多可用頻段資源，藉此讓5G網路可對應更高連接頻寬，同時也能對應更快的網路傳輸速率，甚至可依照傳輸需求調用不同頻段連接資源，以利網路傳輸達最佳效益。

但即便美國聯邦通訊委員會計畫在不影響原本使用情況下，透過頻段連接資源共用、使用權依照實際需求分配，讓12GHz頻段可以成為未來5G網路延伸連接資源，但顯然SpaceX與OneWeb等衛星通訊服務業者對此不滿，可能會持反對意見。

目前SpaceX透過低軌道衛星建立的通訊服務Starlink，主要透過最高可達500萬組的衛星建構，並且向地面提供下載速度可達100Mbps的連網訊號，藉此讓更多地區使用者可以更方便使用網路服務。在先前說明中，SpaceX透露Starlink服務將會在2021年正式商用，但目前尚未公布具體運作時間。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

SpaceX 5G

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