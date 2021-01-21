唐吉訶德店內洗腦神曲竟是店員做的 她也打造出獨特「亂七八糟」陳列法

日本知名零售連鎖店唐吉軻德台灣一號店以「Don Don Donki」落腳西門町商圈，於1月19日正式開幕。逛過唐吉軻德的人，一定會對於店內的洗腦背景音樂有印象，曲子內不斷循環「咚咚咚，咚 gi」的旋律，其實就是唐吉軻德的日文發音。不過，這首音樂是怎麼來的呢？

「咚咚咚，咚 gi」有名字：Miracle Shopping

以唐吉軻德來說，它的主題廣告曲就叫「Miracle Shopping」，曲子內會不斷循環「咚咚咚，咚 gi」的旋律，其實就是堂吉訶德的日文發音。

唐吉訶德在海內外約有700家店。路透

這首歌的日文歌詞是這樣的：

思い立ったらいつだって ドンキホーテで待ち合わせ ドカンとあふれる 夢を買いましょ 気分は宝探しだね ドン ドン ドン ドンキー ドン・キホーテ ボリューム満点 激安ジャングル ドン ドン ドン ドンキー ドン・キホーテ 何でもそろって 便利なお店 ドン・キホーテ 早い者勝ち パラダイス ドンキめぐりは クセになる 衝動的でも 得したね 今夜は ナニがあるのかなー ドン ドン ドン ドンキー ドン・キホーテ いつでも満足 不思議なジャングル ドン ドン ドン ドンキー ドン・キホーテ 真夜中過ぎても 楽しいお店 ドン・キホーテ ドン ドン ドン ドンキー ドン・キホーテ ボリューム満点 激安ジャングル ドン ドン ドン ドンキー ドン・キホーテ 何でもそろって 便利なお店 ドン・キホーテ

中文翻譯大致如下：

每當我想起的時候，我就會在唐吉訶德那裡見到你 讓我們買下很多夢想 就像尋寶一樣 唐，唐，唐，吉，唐吉訶德 東西最多，激安的叢林 唐，唐，唐，吉，唐吉訶德。 唐吉訶德，在這裡你可以找到任何東西，任何事情 早起的鳥兒有蟲吃，這裡是天堂。 唐吉訶德會讓你上癮 即使是衝動買了下去，你也不會虧。 不知道今晚有什麼驚喜？ 唐，唐，唐，吉，唐吉訶德。 這是一個神奇的叢林 唐，唐，吉，唐吉訶德。 唐吉訶德，午夜過後也歡迎你光臨。 唐，唐，唐，吉，唐吉訶德 東西最多，激安的叢林 唐，唐，唐，吉，唐吉訶德。 唐吉訶德，在這裡你可以找到任何東西，任何事情

但你想不到的是，這首曲子的作曲，作詞乃至是演唱者，都是當時由一名唐吉軻德的員工一人完成的。這首曲子的作者名叫田中舞美。

她曾經講過，這首輕快的音樂主要是希望將顧客「隨性而又沖動的感覺做成音樂」。

歌詞直白的告訴你「就算衝動購買，你也不會虧」、「這是什麼都能買得到的快樂之地」。洗腦的節奏讓日本無論是在店內還是在街角，可能都會遇到哼著「咚咚咚，咚 gi」的路人。

從一個打工店員，成為「傳說的部長」

田中舞美本來就是個音樂人，不過在1994年，她開始在唐吉訶德的一間分店接下了一份打工，原因是「店的位置剛好離家近，可以騎自行車上班」，這份工作也很輕鬆，讓她下班後可以持續去創作音樂。

起初，她被安排負責遊戲銷售部分。但田中的個性要求她做任何事情都要有激情和創造力，她雖然只是兼職，不過卻對自己所負責的電子、服裝和奢侈品牌商品部門的銷售增長創下了新的紀錄，因此在公司內部名聲大噪，被公司創始人兼董事長安田隆夫直接招為員工。

之後，她負責了更多的部門，也為公司創造更多紀錄，有「傳說的部長」之稱。

不得不說田中的確是個銷售高手，也有頭腦。比方說，當她被安排負責服裝部門時，她決定要成為銷售記錄最高的銷售員，並且鎖定了專攻男裝。

女人喜歡一邊買衣服，一邊猶豫這個、猶豫那個，但很多男人覺得猶豫很麻煩，也會衝動性購買。 田中於是制定了一個計畫：「我們既然是以便宜取勝，就在這邊加強我們的特色。」

當時日本大量流行「Hanes」品牌T恤，她就儲備了大量當時流行的漢斯T恤。此外，原本平時陳列用的T恤是會丟棄的，但是她將這些以每件10日元的價格出售，並說明理由，陸續售出。

此外，今天在唐吉訶德商店裡看到的叢林式裝飾。 這也是她發起的。 「我想給唐吉訶德一個叢林的形象，因為印象中沒有這樣的零售店吧？我把所有的東西、從架子到天花板，都用綠色植物覆蓋。」

「壓縮陳列法」的訣竅

其實今天的唐吉訶德也有很多地方都有田中「改革」的蹤影。日本媒體就有對她進行相關的採訪。

唐吉訶德商店的內部充滿了奇怪的空間。 首先，你一走進去，其實是很難找到你要找的東西。 不過，因為店面太大，看到什麼就會忍不住拿起什麼，買多了、你就不會忘記你要的東西在什麼位置。

該店的特點之一是產品堆積如山，打造叢林般的空間。 這種顯示方式稱為「壓縮陳列法」。

為了達到「壓縮展示」，唐吉訶德最初使用的是紙箱，並將產品垂直堆放。 而田中則是在這些陳列品上加了一些花俏引目的裝飾，就成了今天唐吉訶德聞名的陳列法。

「我添加了花俏的裝飾品，打造了現在堂吉訶德獨有的叢林式展示。」 她表示第一個採用這種展示方法的地方在川崎店的高價商品和服裝區，透過這種方式，在店內創造了一個異常豔麗的角落。

「我之所以把它做得這麼華麗，華而不實，是因為我覺得它很有趣。 其實，在我上高中的時候，我也是這樣打造自己的房間的」

她表示：「我一直覺得，當你創造了一個有趣的空間，只要身處其中就會變得很有趣。 這就是我在《唐吉訶德》中嘗試做的。」

她表示，當顧客買了裝飾辮子、人造花和布，坐在樓梯上，或是邊走邊看自言自語地哼著歌，看到這個陳列時可能會翻白眼問：「那個花俏的角落是什麼鬼？」，然後去看看是怎麼回事。

自己創作主題曲

後來，田中建議老闆，覺得唐吉訶德店內應該要有自己的主題曲。結果，老闆老闆反而建議她自己來寫，因為他是音樂人。

雖然沒有做過廣告音樂，但田中接下了這份工作，研究了各種廣告主題曲，決定了音樂走向。

「我覺得唐吉是一個很愉快的空間，人們一進門就會很興奮。 比如說，就算是你想買高品牌的商品，你也可以輕鬆地穿著休閒裝來到唐吉。 我想在音樂中創造一種氛圍，讓你可以在衝動的情況下，輕鬆的下手買東西。」

結果，就是 "Don Don Don Don "的輕快節奏。 歌詞裡有一句話：「即使你是一時衝動下買了東西，也是一種雙贏。」 她表示，當在街道上而不是在店內，有時也會聽到路人哼著這首歌的時候，她就很激動。

目前田中舞美已經自己開了一間公司，主要負責企業顧問。

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》