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蘋果透過Apple Podcasts Spotlight挖掘更多獨立創作內容

聯合新聞網 / 楊又肇

蘋果稍早宣布推出名為Apple Podcasts Spotlight的內容，透過當月編輯推薦內容方式，讓更多Podcast內容能被使用者挖掘聆聽。

類似方式，蘋果先前已經透過Today頁面推廣App Store上架App內容，此次藉由Apple Podcasts Spotlight內容項目，同樣也是希望透過編輯推薦方式增加Podcast內容被使用比例。

目前透過Apple Podcasts Spotlight推廣的Podcast內容，是由Chelsea Devantez主持的Celebrity Book Club節目內容，其中包含將與奧斯卡金像獎提名製片人Emily V. Gordon談論Drew Barrymorek的個人傳記，以及與女演員Stephanie Beatriz談論Celine Dion個人回憶錄等內容。

藉由這樣的方式，蘋果希望能將更多值得一聽得Podcast內容推廣給更多使用者聆聽，藉此增加旗下Podcast內容使用率，並且帶動更多獨立內容創作者透過蘋果服務平台發表作品，進而吸引更多使用者支持。

在此之前，市場也傳出蘋果計畫針對Podcast內容提供按月訂閱服務，藉此增加更多營收機會。

除了蘋果投入Podcast內容佈局，包含Spotify、亞馬遜在內業者同樣佈局Podcast內容市場，而若蘋果順利推出以按月訂閱形式使用的Podcast服務，或許將會影響目前Podcast內容在市場獲利模式。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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