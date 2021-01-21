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聯發科揭曉天璣1200、天璣1100處理器 恢復久違的三叢集運算架構設計

聯合新聞網 / 楊又肇

聯發科宣布推出新款5G連網處理器，分別包含天璣1200與天璣1100，兩款處理器均以台積電6nm製程打造，其中天璣1200更採用「1+3+4」三叢集設計，而天璣1100則維持採用「4+4」大小核配置。

依然未加入支援毫米波

依照聯發科說明，此次推出的天璣1200、天璣1100處理器將延續過往推出的天璣系列處理器，並且整合獨立組網 (SA)、非獨立組網 (NSA)連接模式，並且支援5G雙載波聚合 (2CC CA)與動態頻譜共享 (DSS)等，最高下載速度可達4.7Gbps，最高上傳速度則是2.5Gbps，更可配合5G UltraSave省電技術讓應用裝置使用電力續航時間提升。

不過，目前天璣1200與天璣1100處理器的5G網路連接功能，依然僅支援市場主流使用的6GHz以下頻段，並未加入支援毫米波設計。

終於恢復採用早期的三叢集運算架構設計

其中，天璣1200分別採用1組運作時脈達達3.0Hz的Arm Cortex-A78 CPU，搭配3組運作時脈為2.6Hz的Cortex-A78 CPU，以及4組運作時脈為2.0Hz的Cortex-A55 CPU，並且搭配9核心設計的Mali-G77 MC9 GPU與6核心設計的APU 3.0。

而天璣1100則採用4組運作時脈達2.6GHz的Cortex-A78 CPU，搭配4組運作時脈為2GHz的Cortex-A55 CPU，顯示部分則採用同樣為9核心設計的Mali-G77 MC9 GPU，以及同樣為6核心設計的APU 3.0。

整體來看，或許基於Qualcomm、三星都在新款高階處理器採用「1+3+4」的三叢集設計，天璣1200也跟進恢復採用聯發科多年前提出的三叢集運算架構，但並未跟進Qualcomm、三星採用Arm Cortex-X半客製化設計，依然維持採用Arm公版設計組合而成。

至於定位上來看，天璣1200可視為今年聯發科主打高階處理器產品，而天璣1100則可視為天璣1200的簡化版本設計。

遊戲應用加入加入更高畫面顯示更新率、即時光影追跡效果、LE Audio技術

兩款處理器均對應最高可達16GB容量的LPDDR4x記憶體規格，並且支援UFS 3.1儲存元件。顯示螢幕部分則均支援2520 x 1080解析度規格，但天璣1200最高可對應168Hz畫面更新率，天璣1100則支援至144Hz畫面更新率。

相機部分，天璣1200最高可對應2億畫素鏡頭，或是3200萬畫素搭配1600萬畫素的鏡頭組合，天璣1100處理器則僅支援最高1億800萬畫素鏡頭，同樣對應3200萬畫素搭配1600萬畫素的鏡頭組合。

其他連網功能方面，兩款處理器均對應Wi-Fi 6、藍牙5.2連接規格，定位功能則支援雙頻段GNSS (L1+L5)，並且支援Google 3D地圖輔助校正，藉此增加GNSS在市區內定位精度。

此外，兩款處理器也均支援HyperEngine 3.0技術，更加入即時光影追跡效果，藉此提升遊戲應用效果，聲音部分也加入支援LE Audio技術規格，配合藍牙耳機使用時可傳遞更穩定、低延遲的聲音內容。

眾多中國品牌手機加入採用

目前包含vivo、OPPO、realme與小米均準備推出應用新款天璣1200或天璣1100處理器的手機產品，例如小米已經確認旗下Redmi品牌將會推出首款採用天璣1200處理器的手機產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

聯發科 台積電 天璣 處理器

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