匯集網路業人才風光一時 台灣雪豹科技宣布解散

雪豹科技曾一時是台灣網路業人才匯集之地，現任 PChome 電商副總吳德威、新北市新聞局局長蔣志薇等人都出自雪豹科技。

根據經濟部商業司商工登記公示資料，曾在台灣網際網路市場佔有一席之地的「台灣雪豹科技」已在日前正式解散。

台灣雪豹科技是中國「獵豹移動」在台的緊密合作夥伴，曾為獵豹移動代理《Clean Master》、《CM Launcher 3D》、《Cheetah Keyboard》等軟體的中國海外發行工作，以及販售小豹 AI 翻譯棒、音箱等硬體產品。

雪豹科技曾一時是台灣網路業人才匯集之地，除了日前跟群聯電子、AppWorks 合組台灣紫牛創業協會扶植新創之外，現任 PChome 電商副總吳德威、新北市新聞局局長蔣志薇等人都出自雪豹科技。

不過包括《Clean Master》在內，日前 Google Play 曾因「破壞性廣告」為由一口氣下架獵豹移動 45 款 App，讓獵豹移動頓時大減海外營收，本站推測負責中國海外代理營運的台灣雪豹科技也是此因宣布解散。

《本文作者 Chris，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》