Google台灣位於板橋的新辦公園區 正式落成啟用
2019年宣布在新北市板橋遠東通訊園區建立全新辦公園區，並且擴大人才招募後，Google確認新辦公園區已經正式落成啟用。
在先前說明中，Google表示選擇遠東通訊園區的原因，不僅是考量遠東集團旗下遠傳電信已經在此建置5G網路實驗室，同時也在諸多條件符合Google需求，並且具備可容納現有團隊兩倍人數的足夠空間。
而在2020年底前讓台灣團隊分批移至新辦公園區之外，未來台北101辦公室依然會維持使用，同時位於HTC新店總部的Google團隊也會有部分成員移到新辦公園區，讓負責相同研發項目的團隊成員可以在相同地點工作，藉此提昇整體工作效率。
同時在新辦公園區投入使用後，預期台灣團隊將會更加著重硬體應用發展，其中預期包含Pixel系列產品到雲端伺服器應用產品。另外，Google先前也承諾將持續投資台灣在地人才，並且著重扶持女性開發者人才培育，接下來預期藉由全新辦公園區讓台灣團隊達成兩倍成長目標之餘，更計畫協助推動台灣產業成長。
Google預計在1月27日舉辦新辦公園區啟用活動，屆時將由Google裝置與服務資深副總裁Rick Osterloh，以及Google硬體副總裁彭昱鈞說明未來在台發展規劃，以及日後硬體產品研發消息。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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