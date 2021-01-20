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UNIQLO在日本推行自有行動支付 加快消費交易、建立消費輪廓

聯合新聞網 / 楊又肇

UNIQLO宣布與日本三井住友銀行攜手打造UNIQLO Pay支付服務，讓消費者能在UNIQLO官方App內榜定銀行帳戶或信用卡，並且在收銀台結帳時出示App內的QR Code即可快速完成結帳。

不過，由於此項服務是與三井住友銀行合作，因此目前支援使用的銀行帳戶，僅包含三井住友銀行、三菱UFJ銀行、りそな銀行、崎玉りそな銀行與關西みらい銀行開立帳戶，而信用卡部分則支援VISA、Mastercard、JCB與美國運通核發卡片。

雖然信用卡在日本境內已經相當普遍地被使用，但依然有不少業者接連推出行動支付服務，目的就是為了加快交易速度，並且減少收據紙張使用比例，以及為了建立更明確的消費者輪廓。

而建立更明確的消費者輪廓，則更有利於讓業者規劃商品銷售，以及促銷內容等優惠活動，藉此讓整體銷售效益可大幅提升。

目前UNIQLO官方App在日本地區已經累積超過3000萬名人下載使用，預期導入行動支付功能後，將能加快實體通路交易結帳效率，同時也能帶動顯著的金流交易量，另外也預期能以此加深消費者使用黏著。

除了一般品牌業者推行自有行動支付服務，目前日本較大行動支付服務使用量依然聚焦在電信業者所推行的服務，例如Softbank提供的PayPay，目前累積使用人數已經超過3500萬人。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

日本 UNIQLO 行動支付

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