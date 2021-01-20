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樂天國際銀行正式在台上線營運！成為台灣首家純網銀服務業者

聯合新聞網 / 楊又肇

去年12月初成為台灣第一家取得營業執照，並且進行試營運的樂天國際銀行，今日 (1/19)正式宣布旗下純網銀服務正式對外營運。

相較去年同樣均獲頒執照的LINE BANK與將來銀行，樂天國際銀行以較快速度進入台灣純網銀服務市場營運，更強調過去在日本累積近20年無實體通路銀行的純網銀營運經驗，並且從2018年變積極推動投入台灣純網銀服務市場發展，並且標榜將以「安心、安全、便利」服務理念，引進日本樂天銀行的「快樂會員制度 (Happy Program)」，讓客戶開戶即自動享有會員優惠。

此外，樂天國際銀行更與日本同步享有目前已在全球流通多年的「樂天點數平台」，完成特定銀行交易即可自動累積點數，並且折抵特定消費，而累積的樂天點數更可兌換至日本使用，藉此讓金融消費場景可跨越國界。

不受傳統銀行營業時間限制，有網路就能申辦服務

在正式營運初期，樂天國際銀行將先提供線上開戶、靈活定存、APP轉帳、貸款即時評估等服務，同時所有服務均可透過手機、電腦連接上網即可辦理，並且不受傳統銀行營業時間限制，隨時均可透過網路申辦各項業務，或是透過24小時真人客服協助解決各類問題，甚至可依照需求選擇透過線上文字、電話，或是視訊方式與客服聯繫。

而完成開戶後，實體金融卡片將會透過寄送方式交到使用者手上。使用者可以透過App或電腦網頁啟用卡片，同時卡片可在台灣或海外地區提款，或是是在日本ATM直接提領日幣，並且依照會員等級可在日本地區提款享有免手續費優惠。

除了提供便利的純網銀服務，樂天國際銀行也推出台幣7天定存，提供相對於樂天國際銀行新台幣活存牌告年利率高達10倍的定存年利率，透過高於一般活存年利率優勢，藉此吸引更多人加入使用。

透過會員等級、點數給予不同優惠

至於「快樂會員制度 (Happy Program)」是日本樂天銀行在日本市場創立的會員制度，依據客戶存款和的交易數據區分5種會員等級，由低至高分別為「基礎」、「進階」、「尊榮」、「VIP」及「Super VIP」，客戶依據不同會員等級可享有專屬金融手續費減免及生態圈優惠。

此外，樂天國際銀行更對會員優惠進行在地化擴充，包含在優惠期間內提供每月可享樂天市場免運一次，以及樂天Kobo電子書5折等優惠，接下來也計畫公布樂天信用卡及樂天桃猿棒球隊合作活動。

而在樂天過去推動的點數經濟部分，同樣也運用在樂天國際銀行的純網銀服務，在經常性的轉帳、提款等特定金融交易也能累積點數，例如VIP以上會員等級只要完成一筆指定交易，即可累積3點樂天點數 (1點=新台幣1元)，而進行一筆台幣1000元的跨行轉帳交易，在被收取10元的交易手續費時，亦可獲得樂天點數3點，相當於總計獲得30%回饋。

LINE BANK與將來銀行純網銀也準備上線

在樂天國際銀行純網銀服務正式上線營運後，LINE BANK與將來銀行的純網銀服務也準備上線運作，預期最快會在2月期間對外開放，但目前暫時尚未有具體消息。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

日本 LINE 跨行轉帳 樂天 網銀

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