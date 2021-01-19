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川粉大本營Parler局部復活 俄科技公司幫大忙

中央社 / 華盛頓18日綜合外電報導
深受美國極右派歡迎的社群媒體Parler先前遭斷線，現在已在一家俄羅斯科技公司協助之下局部復活。(美聯社)
深受美國極右派歡迎的社群媒體Parler先前遭斷線，現在已在一家俄羅斯科技公司協助之下局部復活。(美聯社)

深受美國極右派歡迎的社群媒體Parler先前遭斷線之後，現在已在一家俄羅斯科技公司協助之下局部復活。

Parler因用戶鼓吹暴力並張貼美化1月6日國會山莊攻擊事件的影片，被亞馬遜（Amazon Inc）主機託管部門與其他夥伴以審查不善為由切斷，從網路銷聲匿跡。

Parler今天又恢復登入，但網站上僅有一則執行長訊息，說他正致力恢復網站功能。

基礎設施專家古爾梅特（Ronald Guilmette）告訴路透社，Parler使用的網路IP位址是由兩名俄國男子主管的DDos-Guard擁有，這家科技公司提供包括分散式阻斷服務攻擊（Distributed Denial of Service）等保護。

若Parler網站完全恢復，用戶將可看到並張貼評論，但多數用戶希望蘋果（Apple Inc）與Google的官方商店繼續禁用這個APP。

Parler執行長馬澤（John Matze）與DDos-Guard的代表並未回覆記者詢問。

馬澤13日告訴路透社，Parler正和多個服務提供者洽談，但不願詳細說明。

DDos-Guard持續與邊緣論壇8kun等種族主義、右翼、陰謀論網站合作，也支持俄羅斯政府網站。

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