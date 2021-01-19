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法國空軍公布幻象兩千翻修照片 網友只注意到艙內採用Windows系統

聯合新聞網 / T客邦

法國空天軍（太空部隊與空軍）最近正在進行次世代戰機的規劃佈局。而依照之前法國軍方的規劃，在目前的這個過渡時期，會將現役的幻象兩千以及飆風戰機進行升級繼續服役，直到2030年法國的第六代戰機SCAF（FCAS）服役為止。

而最近法國軍方表示，首架改裝過的幻象2000D，已經抵達馬山山頂118空軍基地，迎接它的是一輛帶著放水拱門的消防車。 而這架改裝後的幻象2000D，將在法國空軍基地進行為期一年的作戰測試。

這項戰機的更新工作，是由法國軍方以及飛機的製造商達索、以及負責火控裝備的公司MBDA三方合作進行的。 除了針對最新的對地攻擊武器的操控系統進行升級外，另外還有新一代MICA空對空導彈的能力外，該機還配備了導航和火控系統，軍方表示介面更加直觀易懂。

另外，艙內的儀錶也進行了相應的升級。從這張公布的畫面來看，上下兩塊螢幕（官方表示均為觸控螢幕）使用Windows系統，特別是上方的大顯示幕，看起來就像一台Windows平板。

在Reddit上很多網友看到這張使用Windows系統的圖都瘋了，紛紛玩出各種梗

「發射飛彈！」

「不行啊，我的電腦出現藍畫面了。」

按下「Ctrl-Alt-Del」，彈射！

先前法國政府宣布，原本的法國空軍改名為空天軍，包含了太空部隊以及原本的空軍。而幻象兩千的機隊隸屬於第三航空隊，目前法國軍方進行重整維修的機型為幻象2000D，預計全機隊將在2022年底前完成整修並且實地部署，未來將繼續服役到2030年。

新聞來源：livedoor

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》

法國 空軍 戰機 幻象戰機 Windows

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