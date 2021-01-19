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報導指稱Google、Facebook協商 讓彼此廣告投放效益最大化

聯合新聞網 / 楊又肇

就在GoogleFacebook均在美國境內面臨違反市場壟斷訴訟情況下，紐約時報取得相關文件顯示，Google在2018年曾以代號「Jedi Blue」的交易方案，透過給予Facebook有更多時間競標最佳廣告露出版面位置，以及透放網路廣告時的折扣優惠，藉此換取在Facebook平台上的廣告保證投放量，並且支援Google的公開出價 (Open Bidding)廣告投放模式。

由於這樣的交易，將使Facebook能在Google廣告投放系統以更有效率，以及更優惠價格投放廣告內容，藉此創造每年龐大金額的廣告露出效益，而Google也能在Facebook廣告平台確保旗下廣告露出，這樣的情況自然是對其他業者參與廣告投放不利，畢竟保證版面與最佳投放廣告金額均掌握在這兩大服務平台業者手上。

不過，Facebook與Google自然是對紐約時報報導予以否認，同時也強調對方依然需與其他業者競爭廣告版面位置競標，並未給予對方更容易競標最佳廣告版面，或是以相對較低價格取得合適廣告版面的優惠。

但從目前兩個網路服務平台業者都面臨被指控違反市場壟斷情況下，顯然這樣的協議將會被放大檢視，藉此確認是否透過這樣的交易，讓彼此廣告投放效益達最大化。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

廣告 紐約時報 Google Facebook

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