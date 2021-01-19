傳東南亞線上叫車服務霸主Grab 將赴美掛牌上市

過去接手Uber東南亞業務，並且獲得微軟、SoftBank，以及光陽在內企業投資，目前幾乎在東南亞地區線上叫車與外送服務稱霸的Grab，目前傳出將可能在今年於美國掛牌上市。

消息人士指稱，Grab預計透過在美國掛牌上市募資20億美元，預期將會成為東南亞企業最大規模海外公開募股活動。

不過，目前Grab尚未確定預計發行股票規模，以及計畫掛牌上市時間，同時Grab也對此消息拒絕回應。

Grab現階段已經獲得微軟、SoftBank，以及光陽在內企業投資，市值更在2012年便已累積成長至160億美元規模，後續更從原本線上叫車服務擴展至餐飲、貨品外送，甚至也進駐線上金融服務，並且在新加坡取得純網銀營運執照，旗下業務更遍及東南亞市場，其中包含一開始創立所在的馬來西亞，以及新加坡、泰國、越南、柬埔寨、緬甸與菲律賓。

雖然去年傳出與競爭對手Gojek洽談合併，但後續似乎未能達成共識而放棄，因此促使Grab規劃在美國掛牌上市。

而Gojek目前則是傳出將與印尼電商業者Tokopedia洽談合併，若雙方能順利合併的話，將可形成一間市值可達180億美元的企業，同時也可能選擇在印尼雅加達，以及美國兩地掛牌上市。

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