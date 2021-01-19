除了台積電打造的天璣1200 聯發科可能同步揭曉天璣1100

聯發科日前已經確定會在1月20日揭曉新款處理器產品，預期將是以台積電6nm製程打造的天璣1200。而在後續消息中，聯發科似乎也準備推出另一款名為天璣1100的處理器產品，並且將成為接下來即將發表的Redmi K40即將採用處理器。

型號為MT6893，並且以4組Cortex A78 CPU，搭配4組Cortex-A55 CPU，並且整合Mali-G77 MC9 GPU的天璣1200處理器，預期將是聯發科今年準備主打的旗艦等級處理器。

而天璣1100則有可能採降頻設計，但一樣維持採用4組Cortex A78 CPU與4組Cortex-A55 CPU組合，但在CPU、GPU最高運作時脈，以及APU設計也做了精簡。

在其他設計部分，天璣1100處理器也支援Full HD+解析度、144Hz畫面更新率的螢幕設計，並且支援LPDDR4X記憶體規格與UFS 3.1儲存元件，相機也支援最高1億800萬畫素規格。

先前Redmi品牌總經理盧偉冰已經透露，即將發表的Redmi K40系列將會搭載新款天璣處理器，或許在聯發科發表會結束後，就會公布新款Redmi K40系列新機發表時間。

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