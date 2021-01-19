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中美貿易關係又一震撼彈？傳川普政府撤銷針對華為的供應許可

聯合新聞網 / 楊又肇

依照路透新聞報導指稱，川普政府正開始通知包含Intel在內業者，準備將原本允許向華為供貨的許可撤銷。

除了準備撤銷目前已經批准向華為供貨許可，相關消息也指稱川普政府將否決目前申請恢復向華為供貨的請求，似乎顯示美國總統川普在交還政權之前，針對目前中美貿易緊張關係再次投下震撼彈，同時也意味將中美貿易難解問題遺留給新任美國總統拜登處理。

在此之前，其實也有約150項供貨許可申請被擱置，進而影響約1200億美元產值交易 (約新台幣3.59兆元)，而美國政府目前是以暫時無法取得共識暫時擱置這些申請請求。

依照路透新聞報導表示，美國半導體協會 (Semiconductor Industry Association)日前透露，美國商務部已經發函表示要求否決向華為恢復供貨的許可請求，同時目前至少已經有一張原本核發許可被撤銷，但知情人士表示先前已經核發的許可執照可能都已經被取消。

而收到美國商務部發函的單位，將有20天時間可進行回應，並且能有45天時間進行上訴，否則就會以美國商務部告知結果為定案，意即將撤銷原本批准向華為恢復供貨的許可。

不過，目前包含美國商務部等單位均未對此報導作回應。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

川普 半導體 華為 美中關係

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