法國新創打造二輪車輛抬頭顯示器 可安裝在不同安全帽

由法國新創團隊Eyelights針對摩托車騎乘需求打造的抬頭顯示器模組化配件EyeRide，將可依照使用者需求配掛在不同安全帽上，並且透過藍牙方式與手機連接，進而可將手機App內容投放至HD解析度設計的OLED面板，讓使用者在騎乘摩托車過程裡可透過聲控方式使用手機功能。

目前EyeRide已經在Kickstarter集資網站進行集資，預計會在今年7月出貨，並且能配戴在各類全罩式安全帽或半罩式安全帽使用。

連接方式則是透過藍牙，並且內建GPS定位功能，分別對應Android或iOS作業系統，同時使用語言介面將以手機設定語言為主，另外對應直接使用手機內建Google Assistant或Siri數位助理服務。

而地圖服務部分，分別可支援蘋果地圖、Google Maps或Waze等服務，另外也能支援Apple Music或Spotify串流音樂服務播放，甚至也能對應手機更多App服務，並且支援基本手機通話功能操作。

由於採用手機功能連動，並且將畫面頭放置抬頭顯示器讓使用者即時觀看，同時更是以使用者手機設定語言作為操作介面，因此也幾乎不會有使用問題。

而依照Eyelights透露說法，透過Kickstarter網站集資的EyeRide將可寄送到全球各地區，其中也包含台灣市場。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》