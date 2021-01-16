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列入禁止出口對象？小米也被美國國防部認定與中國軍方有關聯

聯合新聞網 / 楊又肇

先前中芯國際被美國國防部認定與中國軍方有關聯，因此在後續被美國政府列入新一波技術禁止出口名單後，稍早美國國防部則是再度認定小米與中國軍方同樣有關聯，因此有可能在未來也面臨被列入美國政府技術禁止出口對象情況。

而小米隨後則是立即對外發出聲明，強調旗下所有產品及服務均與中國軍方使用需求無關，並且強調本身與中國軍方並無關聯，同時也非美國政府認定下的中國軍方所屬企業。

不過，美國國防部則以反對中國軍民融合發展戰略為由，認定小米等9間中國企業以此方式讓中國軍方優先獲得先進技術與專業知識，藉此達成軍方發展現代化目的。

此次被認定的9間中國企業，分別包含中微半導體設備公司、籮筐技術公司、北京中關村發展投資中心、廣東高雲半導體科技公司、大新華航空、中譯語通科技公司、中國航空集團、中國商用飛機公司，以及小米。

在此之前，美國軍方也認定中芯國際等中國企業與中國軍方有深入合作關係，導致中芯國際最終被美國商務部列入技術禁止出口名單內，而若此次小米也同樣被認定與中國軍方有合作關係，或許將成為華為之後同樣受影響的中國手機品牌。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

中芯 小米

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