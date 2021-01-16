Valve與完美世界合作的「蒸汽平台」 確定今年於中國啟用

從2018年確定落腳中國浦東，並且確定以「蒸汽平台」名稱與完美世界合作將Steam服務帶進中國，並且以在地化形式提供使用後，Valve在2020年度回顧報告中確定，「蒸汽平台」服務將會在2021年初正式進駐中國市場。

不過，Valve並未透露屆時「蒸汽平台」是否採取顧及中國市場內容審核影響，或是否可能因此限制中國境內玩家存取全球地區提供使用的Steam服務。

相較之下，與完美世界合作推動「蒸汽平台」在中國境內市場發展，雖然可以促使Valve爭取在中國市場業務發展成長，同時也能帶動更多中國境內遊戲開發者串接更多遊戲玩家，但顯然對中國境內玩家可能會有更大隱憂。

除了宣布將在中國境內落地發展，Valve也在回顧中提及去年因為疫情影響，使得每月活躍用戶人數成長到1.2億人，同時每日平均活躍人數也增加到6260萬人，相比2019年的遊戲購買量更成長21.4%，遊戲整體遊玩時間也增加至50.7%，在線上同時遊玩的玩家人數甚至最高達2480萬人。

在未來發展裡，Valve計畫改善Steam服務平台上購買、安裝及遊玩的使用體驗，同時也計畫改良行動裝置使用體驗，另外也會針對Linux平台玩家使用體驗進行提升。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》