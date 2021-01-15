未購物卻收「貨到付款」？「盲發快遞」詐騙集團是怎麼玩出一條產業鏈

我們在新聞上常常見到，有人明明沒有網購卻莫名其妙收到了「貨到付款」的快遞，結果付了錢之後發現裡頭是便宜的地攤貨，遠遠低於付出的價格。而最近中國也爆出了類似的新聞，稱為「盲發快遞」，有記者追蹤了這背後的線索，發現了一整條地下產業鏈。

這種「盲發快遞」詐騙手法。詐騙分子通過不同管道，首先要獲得受害者的資訊，然後不需要受害者下單購買產品就發貨，再利用到付款和實際貨品的價格差獲利。

勾結快遞員、買「料」、外包客服一條龍

「盲發快遞」的詐騙份子首先要取得大批的受害者名單，包括姓名、住址等資訊。至於這些資訊在中國的貼吧、QQ群等平台被交易，一條被賣到1.5至2元人民幣不等，取得容易。裡頭包含有姓名、電話、家庭或公司地址等詳細資訊。

甚至，有時這些名單詐騙份子根本不需要自己去買，有時合作的快遞本身就有提供使用者名單這個「服務」。而且，這些快遞員明知道這些人要做「盲發」，還願意配合。

因為快遞員每接一單快遞，都有所謂的「提成」，也就是每一筆可以收多少錢，因此從快遞員的角度來看，當然是發件越多越好。

有做過這個「盲發」詐騙的內部人士表示，做盲發時，他們就會直接與攬件快遞員溝通，發貨人和地址都填假的。

不過，這個「盲發」最關鍵的，當然就是要讓受害者「簽收」付錢。畢竟，這些年來被騙的人越來越多，大家也都有警覺了。

為了提高簽收率，這時就顯示出來「名單」的重要。

他們表示，比方說從電商這邊拿到的名單，裡頭會有一些用戶買東西或是類別的資料。那麼，他們就會針對買手機的苦主名單，以「傳輸線」的名義發貨過去。如果有買過寵物用品的，就發「寵物玩具」過去。此外，盡量發給一些社區型的住戶，避免發送公司、學校、宿舍等地址，因為這些地區的簽收率低。

有時，會有疑心重的客戶，會在收到貨到付款時，會依照快遞單上的發貨電話去查詢。如果這時這個電話是假號、空號，那不就漏餡了嗎？

別擔心，他們還有專門負責客服的外包公司。發貨方會先把每單定價告知外包公司，並將發貨手機號設置來電轉接至外包公司。

詐騙金額不大，導致受害數量變多

從事這種盲發快遞的詐騙者通常每一單騙的錢都不多，單件金額不大，一方面是金額太高的話會提高拒簽收率，另一方面是警方就會容易盯上。

此外，還有一種情況是「代收」，可能是家人或是朋友，看金額不大，就幫受害者代收。而這時受害者也就懶得計較，自認倒霉也不想報案。但也因此讓這些人越做越大。

根據報導，廣東就有一群詐騙集團，利用盲發快遞這種手法，在兩個月內成功發出4000多件快遞，詐騙金額高達40多萬元。

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》