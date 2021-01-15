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微軟新專利：跟「黑鏡」一樣的模擬真人聊天AI！

聯合新聞網 / INSIDE
微軟新專利會大量收集網路上的資料，將他過去的習慣、語調模擬成一個聊天機器人。 法新社
微軟新專利會大量收集網路上的資料，將他過去的習慣、語調模擬成一個聊天機器人。 法新社

微軟專利會大量收集一個人在網路上發布的圖片、語音記錄、社交媒體發文、文字訊息以及 mail 等資料，將他過去的習慣、語調模擬成一個聊天機器人。

您會跟一位已故親友講話沒兩樣的 AI 機器人聊天嗎？這是科技影集《黑鏡》的一個經典條段，但沒想到現在可能真的要發生了。

上個月美國專利商標局通過微軟的新專利，這個專利技術會大量收集一個人在網路上發布的圖片、語音記錄、社交媒體發文、文字訊息以及 mail 等資料，將他過去的習慣、語調模擬成一個聊天機器人。從商業的可能性來看，這比較像微軟去改善 Cortana 或是 Alexa、Siri 這種智慧語音助理的輔助技巧。

不過這真的就跟《黑鏡》第二季第一集 "Be Right Back” 第一集劇情一模一樣，一個基於社群資料的聊天 AI，真能在情感取代真人嗎？還是久而久之會陷入更深的悲痛？而且更嚴肅的法律與道德問題是，那些死去的人理論上「已經無法主張自己權利」了，那法律會允許公司「未經同意」去製作這個人的聊天機器人嗎？

當然，有專利並不代表它一定會出現，但就算微軟會把專利跟原始碼保護的很好，我們也很難確保類似的技術跟 deepfake 一樣不會拿來濫用在假冒身份、混淆視聽上。

《本文作者 Chris ，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

專利 社交 AI 微軟

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