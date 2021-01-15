聽新聞
test
0:00 / 0:00
對抗蘋果、三星處理器效能威脅 Qualcomm收購處理器新創公司NUVIA
Qualcomm宣布，將以14億美元價格收購由前蘋果、Google工程師共同創立的處理器新創公司NUVIA，預計提升Qualcomm處理器產品研發能力。
未來NUVIA旗下高效能處理器設計技術將會整合至Qualcomm旗下產品，同時Qualcomm技術長Jim Thompson預期在整合NUVIA技術資源後，將使Qualcomm能創造更具運算效能的行動處理器產品。
由於蘋果近年推出的處理器均有大幅效能提升表現，甚至去年宣布推出用於新款Mac機種的M1處理器，更讓Mac機種能維持足夠運算效能，同時也讓Mac機種電池續航力、節電效果大幅提升，而三星方面也開始讓Exynos處理器運算效能大幅提升，因此Qualcomm顯然必須注入更大動能，藉此增加在處理器設計上的優勢。
因此在收購NUVIA之後，Qualcomm將可借其處理器設計能力，搭配本身Adreno GPU、Snapdragon AI Engine、DSP等設計資源，將使Qualcomm旗下處理器產品效能可大幅提升。
轉由Qualcomm收購後，包含Gerard Williams III、Manu Gulati與John Bruno三名NUVIA共同創辦人，以及旗下員工都會加入Qualcomm團隊。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言