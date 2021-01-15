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對抗蘋果、三星處理器效能威脅 Qualcomm收購處理器新創公司NUVIA

聯合新聞網 / 楊又肇

Qualcomm宣布，將以14億美元價格收購由前蘋果、Google工程師共同創立的處理器新創公司NUVIA，預計提升Qualcomm處理器產品研發能力。

未來NUVIA旗下高效能處理器設計技術將會整合至Qualcomm旗下產品，同時Qualcomm技術長Jim Thompson預期在整合NUVIA技術資源後，將使Qualcomm能創造更具運算效能的行動處理器產品。

由於蘋果近年推出的處理器均有大幅效能提升表現，甚至去年宣布推出用於新款Mac機種的M1處理器，更讓Mac機種能維持足夠運算效能，同時也讓Mac機種電池續航力、節電效果大幅提升，而三星方面也開始讓Exynos處理器運算效能大幅提升，因此Qualcomm顯然必須注入更大動能，藉此增加在處理器設計上的優勢。

因此在收購NUVIA之後，Qualcomm將可借其處理器設計能力，搭配本身Adreno GPU、Snapdragon AI Engine、DSP等設計資源，將使Qualcomm旗下處理器產品效能可大幅提升。

轉由Qualcomm收購後，包含Gerard Williams III、Manu Gulati與John Bruno三名NUVIA共同創辦人，以及旗下員工都會加入Qualcomm團隊。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

高通 蘋果 三星

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