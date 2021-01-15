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經過一年多紛擾 Fitbit終於正式成為Google一份子
從2019年宣布以21億美元收購Fitbit消息後，中間經歷歐盟多次質疑，並且進行市場壟斷調查，目前Fitbit終於正式成為Google的一份子。
而在稍早對外聲明內容中，Fitbit共同創辦人James Park與Google裝置與服務部門資深副總裁Rick Osterloh除了確定此項收購正式完成消息，同時也均強調並不會透過使用者的健康資訊進行商業行為，同時更不會用於廣告投放。
在相關說明中，Rick Osterloh再次說明Google收購Fitbit的重點是在裝置，並非資料。而James Park更強調所有Fitbit裝置所記載資料絕對不會用於Google廣告內容，就連資料本身也會與Google廣告內容保持區隔。
就先前收購協議顯示，未來Fitbit團隊將會併入Google硬體部門，但依然會維持Fitbit品牌運作，如同過去Google收購NEST一樣。至於在由Google收購後，其實目前在Fitbit旗下產品中也能開始看見越來越多Google服務加入，例如Google Assistant服務整合應用。
至於先前曾提及日後將由Fitbit打造「Made by Google」裝置，預期接系來由Google打造的智慧手錶裝置，其中就會採用Fitbit相關技術。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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