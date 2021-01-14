露天也要貸款給賣家了 台灣C2C電商玩什麼金融遊戲？

露天「賣家發財金」貸款 1.111% 數字乍看下對賣家來講非常友善。但等等，這聽起來是不是有點熟悉？好像在哪裡看過？沒錯。

今天露天拍賣宣布將攜手同集團支付連以及凱基銀行，針對小賣家們推出「賣家發財金」的賣家貸款服務！這個貸款服務打出全線上作業、最高額 100 萬元，前 60 天 1.111% 的超低利率，甚至還打出免開辦費、未動用還不算利息等眉眉角角的優惠。

露天董事長詹宏志本人親自表示，15 年前就曾經想過這個概念，而且跟經濟部、各個銀行討論過非常多次了，但現在透過賣家平常營運狀況跟大數據結合的貸款不僅利息低，放款也快，是在網路時代最理想的信貸產品。

在新聞資料中露天也說得更清楚，過去網路賣家的收入很難認列成銀行承認的財力證明，所以他們在搶貨、調貨或是各種資金需求時，很難跟銀行獲得利率漂亮的貸款，而這個服務就是要解決中小賣家的短期資金需求痛點。

跟一般銀行貸款比起來，1.111% 數字乍看下對賣家來講非常友善。但等等，這聽起來是不是有點熟悉？好像在哪裡看過？沒錯，PChome 商店街去年就曾攜手星展銀行，推出店家專屬即時線上信貸服務「店速貸」，5 分鐘內可線上完成申請、核貸、對保等流程，最快 20 分鐘撥款，可貸金額最高新台幣 300 萬元。

而露天拍賣的最大對手蝦皮去年也推出了一樣的貸款服務「蝦米貸」，一樣免附財力證明，只要符合一定開戶時間、近 3 個月有效訂單跟營收達一定水準就可申辦。

網路服務「滲入」放貸市場已行之有年

或許有的讀者第一時間聽到上述資訊，心中會想問：露天、蝦皮好好的 C2C 電商，為什麼這一年快速的跳下來，做放貸這種看似吃力不討好的動作？不過放眼國外，這種網路服務 「滲入」放貸的行為已經行之有年了。

我們舉幾個最鮮明的例子：UBER。UBER 曾在許多國家推出類似的汽車貸款專案，像在美國就是直接跳過租賃業，UBER 自營租賃公司跟車商合作，幫助想跑 UBER 但一時無法自己購車的司機貸款買車（不過因疫情嚴重影響，貸款服務已經喊停）。

UBER 在美國直接跳過租賃業，讓司機貸款買車。 美聯社

身為 UBER 頂尖共享經濟企業好兄弟，Airbnb 當然也有類似的服務。在美國 Airbnb 跟 Fannie Mae、Quicken Loans、Citizens Bank、Better Mortgage 等金融機構合作，讓屋主可以依據過去在 Airbnb 收入申請二胎貸款投資新的房源。

這些放貸服務背後道理其實都一樣，都是大企業、大平台都玩「想當小老闆？沒問題，貸款幫你圓夢，然後把你綁在我家」的商機，在 UBER、Airbnb 之前，計程車車行、超商加盟貸款老早就在做一樣的事了。

但本質上這些服務還是在「放貸」，既然是貸就會有風險，放貸方勢必就要風險控管，而且在台灣，真正放貸給這些人的還是銀行，過去計程車行靠的是跟司機之間的雇傭關係幫銀行降低風險。

目地雖相同，但現代的網路、科技公司有更聰明的作法降低放貸風險。像 UBER 並不只靠傳統的雇傭關係，而是 UBER 徹底知道司機每個月賺多少錢、跑了哪裡，完全掌握了司機金流與資訊流紀錄來降低呆帳風險。

同樣道理，露天的賣家發財金、蝦皮的蝦米貸也是想用經過大數據整理出的「信用評分模型」，為網拍賣家這個社會新鮮人特多、信用小白也特多的族群，跳過傳統信貸財力證明、聯徵紀錄等調查環節來獲得貸款。

對露天、蝦皮來說雖然的確多了一點點營運風險，但台灣 C2C 電商早已相當成熟、競爭激烈，這麼做的好處除了可以透過放貸給賣家，增加賣家對平台忠誠度之外，無疑也是想再多爭取新賣家增加一點底氣。

而對一些比較積極開發新產品的銀行來說，「大數據放貸」無疑是最新、也是待大肆開發的新領域，像是這次跟露天合作的凱基銀行之前就已另外跟台灣大車隊配合，用司機服務評比、載客量、數位支付金額等數據納入金融信用評分參數打造「計程車司機信用評分模型」了。未來可以預期不只電商，還會有非常多的垂直性信貸產品出現。

好了，最後講這種電商放貸的事，眼光就不得不自然地放在阿里巴巴跟螞蟻科技的故事上。淘寶很早很早在 2011 年就推出了這種賣家貸款，淘寶、支付寶會根據賣家的網路行為數據做一個綜合授信評分，直接算給賣家一個信用額度。

阿里巴巴因為自己有銀行，可以一手放貸綁賣家，另一手收利息。路透

後來的故事大家也很清楚了，阿里巴巴最早還是跟銀行合作，但接下來把支付寶獨立成螞蟻金服、又做支付也又做貸款，越做越大，2016 年還自己開了網商銀行（螞蟻科技佔 30% 股份）去支援阿里巴巴國際站、淘寶天貓賣家的 B2B 賣家貸款，甚至還針對農友設計了「旺農貸」產品。

有了銀行就能玩一手放貸綁賣家，另一手收利息的大生意。從螞蟻科技的招股書來看，「自營微貸利息淨收入」（也就是包括網商銀行在內的各家子公司直接從事信貸業務，從而產生的貸款利息淨收入）光是 2019 年一年就有 32.6 億人民幣。

可怕的是這也需要巨大的金流支撐，螞蟻科技招股書上公布的「小微經營者信貸餘額」（也就是包含網商銀行在內，跟各大銀行金融機構合作放出去還沒收回的貸額）為人民幣 2 兆 1540 億元；然當中根據報導，網商銀行自己就佔了 1120.3 億人民幣。阿里巴巴、螞蟻科技、網商銀行的放貸槓桿如此巨大，也難怪中國政府後來會盯上螞蟻 IPO，臨時喊停並準備大肆加強監督力道。

《本文作者 Chris，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》