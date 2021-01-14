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他去買東西不會用QR Code 網傻眼：在台灣已普及10年了

聯合新聞網 / 綜合報導
QR Code在數位化現代社會很常用。路透社
QR Code在數位化現代社會很常用。路透社

QR Code在數位化和行動裝置普及的時代下相當常見，但有人至今仍不知道那是什麼東西、做什麼用，被店員要求掃描不會操作，讓對方很訝異。

一名網友在PTT發文，他最近去一家店消費，店員拿出一個QR Code紙板給他掃描，他不知道那是什麼東西。店員相當訝異居然有人不知道QR Code，於是把他的手機拿去幫忙操作，他上網發問不知道QR Code是很奇怪的事嗎？

網友表示：「不會操作還好，但連這個是什麼都不知道就有點瞎」、「2021年了還有人不知道」、「這東西26年前發明的，台灣10年前開始普及，你看了10年沒有疑惑那是啥東西嗎？」、「你沒看過電子發票上的QR Code嗎？」。

還有人揭露掃QR Code不需要另外下載APP，只要開啟相機就能掃了，或者用LINE裡的內建功能也行。

QR Code是是二維條碼的一種，於1994年由日本DENSO WAVE公司發明。QR Code比一維條碼具有快速讀取和更大的儲存資料容量，也無需要像一維條碼般在掃描時需要直線對準掃描器。其應用範圍已經擴展到包括產品跟蹤，物品識別，文件管理，庫存營銷等方面。

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