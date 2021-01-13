三星證實下一款Exynos處理器將整合AMD GPU設計 預計2022年問世

除了揭曉Exynos 2100處理器，三星系統LSI事業部Inyup Kang也透露將會在下一款Exynos處理器加入與AMD合作的GPU設計，一如先前市場預期此款處理器將會在2022年問世的說法。

在2019年6月時，AMD便宣布與三星建立合作，預計將Radeon繪圖晶片技術導入智慧型手機應用，而三星在後續說明也表示此項合作至少長達兩年。

相較Qualcomm處理器所搭載Adreno GPU，往往在手機顯示運算效能有明顯突出表現，使得長時間搭載Arm Mali GPU設計的三星Exynos處理器在顯示效能表現相對處於弱勢。

因此與AMD攜手合作，預期將能提昇Exynos處理器過往在顯示效能表現，同時三星也預期將此項合作應用在更多產品項目，例如需要更高運算效能的智慧車載系統，藉由GPU運算提昇車載系統的多媒體娛樂內容應用，或透過協同運算方式讓GPU加速電腦視覺等應用。

不過，此次揭曉的Exynos 2100處理器依然採用Arm旗下Mali-G78 GPU設計，但三星透露將會在下一款Exynos處理器導入AMD提供GPU技術，因此預期在明年問世的新款Exynos處理器將能帶來更高顯示運算效能。

除此之外，藉由順利與三星合作，或許更意味未來AMD將有機會藉由相同方式，再次與全面轉向Arm架構設計的蘋果恢復合作。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》