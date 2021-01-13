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三星正式揭曉Exynos 2100處理器 同樣採三叢集運算架構、5nm製程打造

聯合新聞網 / 楊又肇

在先前預告Exynos處理器效能將強勢回歸後，三星在CES 2021期間正式揭曉以Arm客製化方案打造的Exynos 2100處理器，其中採用類似Qualcomm Snapdragon 888處理器般的三叢集運算架構，搭配新款Mali GPU與同樣採三叢集設計的NPU，並且藉由三星自有5nm EUV製程技術生產，同時將支援6GHz以下頻段與毫米波的5G連網晶片整合在處理器設計內。

依照三星說明，藉由5nm EUV製程設計，將可讓Exynos 2100處理器比前一代Exynos 990提升約在整體運算效能提升10%，而電力損耗則降低高達20%。

三叢集運算架構貼近Snapdragon 888處理器的設計

在CPU設計部分，則採用Arm去年提出的Cortex-X1 CPU客製化設計，最高運作時脈為2.9GHz，搭配三組作為大核的Cortex-A78 CPU、四組作為小核的Cortex-A55 CPU，形成「1+3+4」組合的三叢集運算架構，形式上也貼近Qualcomm日前揭曉的Snapdragon 888處理器設計。

此外，三星也表示此次Exynos 2100處理器分別在記憶體快取、任務執行調度設計，以及電壓控制設計進行最佳化，藉此讓整體運算效能提升，其中在單核運算效能最高提升19%，並且在多核運算表現提升高達33%。

至於顯示效能部分，則是依然採用Arm設計方案，亦即導入Arm旗下Mali-G78 GPU，並且透過14組顯示引擎提升約40%顯示效能。

針對整體電力平衡控制部分，三星此次則是在Exynos 2100處理器採用名為「AMIGO (Advanced Multi-IP Governor)」的進階多運算元件控管技術，依照不同運算工作進行電力管理使用最佳化，進而達成節電目的。

大幅提升人工智慧算力表現

除了透過CPU、GPU運算效能提升，並且透過電力控管達成更高運作效率，三星也同樣在Exynos 2100內導入NPU設計，並且同樣採三叢集架構設計，讓新款NPU可對應26 TOPS的人工智慧算力表現。

相比2018年提出設計提供1.9 TOPS、2019年提出設計對應15 TOPS，三星強調在處理器的人工智慧算力表現持續提升，更可藉由人工智慧算力應用讓整體用電效率提升2倍以上。

支援2億畫素相機，以及6GHz以下連網頻段與毫米波的5G連網功能

至於在相機功能方面，Exynos 2100處理器最高可對應2億畫素鏡頭控制，分別可對應6組獨立相機鏡頭控制，或是同時使用4組相機鏡頭，並且可處理動態範圍表現、曝光、雜訊、銳化、白平衡與色準校正，另外也支援4K@120fps錄影，或是8K@60fps影片播放，甚至可對應HDR10+格式，以及AV1格式解碼播放8K影片等

而連網功能部分，則是藉由三星5nm EUV製程技術，將5G連網晶片整合進Exynos 2100處理器內，藉此讓整體運作電力損耗可以進一步降低。同時，5G連網部分則分別支援最高下載速度達5.1Gbps的6GHz以下頻段，以及最高下載速度可達7.35Gbps的毫米波連接速度。

安全方面則加入StrongBox KeyMaster，藉此管理各類加密金鑰，同時配合嵌入式安全元件確保使用者存放在手機上的資料安全。

其他部分，則包含支援資料傳輸率達每秒51.2GB的LPDDR5記憶體，以及UFS 3.1或UFS 2.1儲存元件。

預計用在即將揭曉的Galaxy S21系列手機

雖然三星並未透露，但預期Exynos 2100處理器將會率先用在預計在1月14日當天揭曉的Galaxy S21系列手機。同時，因為此次推出的Exynos 2100處理器同時支援6GHz以下連網頻段，以及毫米波連接功能，因此有可能不會推出採用Qualcomm處理器規格版本，但具體細節還是要等三星揭曉而定。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

三星 處理器

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